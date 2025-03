Como limpar o celular? Veja truques para fazer a limpeza e melhorar o desempenho do aparelho

Manter o smartphone livre de sujeira é importante para o melhor desempenho do aparelho e pode ser um desafio para muitas pessoas. Com o uso do dispositivo durante o dia a dia, partículas indesejáveis acabam se acumulando na entrada do carregador, fone de ouvido e em outros pontos de conexão.

Pensando nisso, o portal OLiberal.com separou um truque de como limpar o dispositivo utilizando um canudo, uma garrafa plástica e um aspirador de pó. A dica é usar a ponta do canudo para ter acesso às áreas menores do celular, que são locais de difícil acesso. Confira:

Como limpar o smartphone com o “truque do canudo”

1° passo: Corte a parte superior o gargalo de uma garrafa plástica (o ideal é 2° passo: que seja uma PET de um litro);

Corte a parte superior o gargalo de uma garrafa plástica (o ideal é 2° passo: que seja uma PET de um litro); 2° passo: Faça um orifício na tampa da garrafa;

Faça um orifício na tampa da garrafa; 3° passo: Insira um canudo através do orifício e fixe-o com cola;

Insira um canudo através do orifício e fixe-o com cola; 4° passo: Posicione o canudo próximo às entradas do dispositivo e, na outra ponta do gargalo da garrafa, posicione um aspirador de pó. Após isso, basta ligar o aspirador para fazer a limpeza do aparelho.

Pronto! Com esse truque seu smartphone já estará livre de sujeiras que podem estar comprometendo o funcionamento do dispositivo.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)