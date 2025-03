Vídeo: mulher usa máquina de lavar sem autorização e vizinha se revolta

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais e gerou repercussão na última semana. O motivo? O uso indevido de uma máquina de lavar roupa, que acabou provocando uma discussão acalorada entre duas vizinhas, de Alagoinhas, a cerca de 120 km de Salvador.

No condomínio, a máquina de lavar fica em uma área comum sem muros ou barreiras que delimitem o acesso entre as casas. Essa estrutura permite que qualquer morador utilize os equipamentos, o que acabou resultando na polêmica. Um vídeo mostra a dona de uma máquina de lavar flagrando a vizinha utilizando o aparelho sem autorização, consumindo sua água e energia elétrica.

Os registros mostram o momento exato em que a dona da casa, indignada, retira as roupas da máquina e as joga no chão, sujando-as de lama.

A situação rapidamente escalou para um bate-boca. A mulher que lavava as roupas tentou se justificar e pediu desculpas, mas não foi perdoada. No fim da discussão, ela deixou o local carregando as peças ainda molhadas e sujas.

O caso gerou diversas reações entre internautas, com opiniões divididas sobre o compartilhamento de espaços em condomínios. Enquanto alguns defenderam a moradora lesada, outros questionaram a falta de regras claras para o uso das máquinas.