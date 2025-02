VÍDEO: Vidente teria previsto acidente de avião em São Paulo; entenda

Chaline Grazik é uma vidente famosa que tem acertado algumas previsões nos últimos tempos. Depois dos acidentes aéreos que aconteceram nos últimos dias nos Estados Unidos, a paranormal publicou um vídeo nas redes sociais, afirmando que um avião cairia no Brasil.

Ela chegou a especificar o local da tragédia: "Outro avião vai cair, mas é com local brasileiro, [...] Ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo".

Confira o vídeo:

O vídeo foi publicado há três dias, mas depois do acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira (07/02), algumas pessoas lembravam do vídeo da vidente e afirmaram: "O pior foi que ela postou isso mesmo, segunda-feira dessa semana inclusive".

Apesar dela prever que o acidente teria mais de 40 vítimas, ela acertou, infelizmente, onde aconteceria. No caso, um avião e um ônibus estiveram envolvidos em um acidente na Zona Oeste de São Paulo, em que duas pessoas morreram.

Além dessa "visão", Chaline teria previsto embate no Big Brother Brasil 25 entre Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida e acidente em Gramado (RS). Nesta semana, os brothers tiveram conflitos dentro do reality show. E um avião caiu na cidade gaúcha no final de 2024, matando 10 pessoas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)