Vice-cônsul da Colômbia baleada em tentativa de assalto em SP tem alta hospitalar

A vice-cônsul da Colômbia em São Paulo, Claudia Katherine Ortiz Vaca, recebeu alta médica hospitalar após ficar 11 dias internada. Ele foi atingida por um disparo de arma de fogo no momento em que passava pela Avenida Nove de Julho, nos Jardins, onde ocorria uma tentativa de assalto no dia 14 de março.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, a diplomata continuará seu processo de recuperação em casa, junto à família e sob rigorosa observação médica. "Expressamos nossa gratidão pelas mensagens de solidariedade recebidas, bem como nosso reconhecimento ao trabalho da equipe médica que orientou e apoiou seu tratamento."

Conforme o boletim de ocorrência, uma mulher dentro de um táxi foi abordada por três ladrões naquele dia. Um policial militar de folga interveio, e disparou contra os bandidos. A diplomata passava a pé pela avenida e foi atingida na altura da cintura.

Em nota endereçada ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a embaixada colombiana disse que solicitou sua intervenção para acompanhar o andamento das investigações em andamento sobre os fatos.

"Também pedimos à mídia que se abstenha de divulgar informações confidenciais sobre a vice-cônsul e sua família, como a localização de sua residência, imagens pessoais não autorizadas ou mapas detalhando seus movimentos diários. A disseminação desse tipo de informação aumenta sua vulnerabilidade e representa um risco à sua segurança. A vice-cônsul está focada em sua recuperação e, por enquanto, não fará nenhuma declaração pública", disse o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

Apreensão de adolescentes

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na segunda, 24, dois adolescentes suspeitos de participar da tentativa de assalto que terminou com a vice-cônsul da Colômbia baleada. "Os infratores foram identificados após o trabalho investigativo da unidade policial. Ambos possuem diversos registros por atos infracionais análogos a roubos e furtos", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de são Paulo.

Após a apreensão, os dois foram encaminhados à Fundação Casa.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a dupla detida estava envolvida com o assalto, mas não confirmou se eles estavam na cena do crime ou deram suporte remotamente.

Um dos rapazes que abordou o taxi, Bruno Narbutis Borin, de 19 anos, já tinha sido preso no dia do crime.

Na ocasião, a defesa dos suspeitos informou que o trio não estava armado e que os disparos que atingiram a vice-cônsul colombiana não partiram dos rapazes.

Segundo a SSP, o Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pela PM, segue em andamento e a instituição acompanha as investigações realizadas pela Polícia Civil.

O caso se soma a uma série de crimes violentos que têm ocorrido no centro expandido da cidade nos últimos meses. Em 2024, o número de latrocínios (roubos seguidos de morte) cresceu 23,2%.