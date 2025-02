Veja como lavar corretamente sua garrafa térmica e evitar contrair doença que pode levar a morte

A hidratação ao longo do dia é um dos compromissos com a própria saúde mais difíceis de serem cumpridos. Uma das alternativas para facilitar esse hábito é adquirir uma garrafa térmica, que permite armazenar água e outros líquidos por algumas horas, sem a necessidade de abrir a geladeira ou ir ao bebedouro sempre que for beber água.

Mesmo com toda a praticidade dessas garrafas, elas precisam ser higienizadas corretamente para não se tornarem um problema para a saúde dos consumidores. Algumas pessoas acreditam que não é necessário lavá-las, pois a água cumpriria essa função, o que não é verdade. A limpeza adequada evita a proliferação de micro-organismos e doenças.

VEJA MAIS

Um dos principais sinais que as garrafas térmicas não estão sendo lavadas corretamente é a presença de mofos, então ela começa a cheirar mal e até ter sabores estranhos. Por conta disso, a pessoa que ingerir água com mofo pode ficar doente, como aconteceu recentemente com uma mulher americana, chamada Kae Smith, que desenvolveu bronquite.

Como lavar a garrafa térmica?

A garrafa térmica tem como finalidade armazenar o líquido de preferência do usuário. Como geralmente permanece úmida, isso facilita o desenvolvimento de mofo e bactérias. Por esse motivo, é essencial mantê-la sempre limpa e seca.

"Os esporos de mofo, que são onipresentes no meio ambiente, podem se depositar em superfícies úmidas e começar a crescer. Além disso, se a água dentro da garrafa não for trocada regularmente, a matéria orgânica da saliva ou de outros contaminantes pode fornecer nutrientes para o mofo prosperar", explica o professor do Departamento de Biologia da Universidade do Alabama em Birmingham, Benjamin Turner, ao portal da universidade.

Para evitar a proliferação de bactérias e outros micro-organismos, lave a garrafa térmica da seguinte forma:

Lave-a com água quente e detergente para remover impurezas;

Esfregue o interior, o exterior e as fendas com uma esponja, pois são locais propícios para a proliferação de mofo e bactérias;

Enxágue bem com água corrente para remover qualquer resíduo de sabão;

Utilize alvejante diluído ou um desinfetante específico para superfícies de contato com alimentos para eliminar bactérias e esporos de mofo;

Deixe a garrafa secar completamente antes de usá-la novamente.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter de Oliberal.com)