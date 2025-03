Tucupi engorda? Faz mal? Conheça o ingrediente mais famoso do tacacá

O tucupi, líquido amarelo extraído da mandioca, é um ingrediente essencial na culinária amazônica, indispensável no preparo do nosso famoso tacacá e em diversas outras receitas típicas paraenses. Mas uma questão que sempre desperta curiosidade em várias pessoas, principalmente quando o assunto é saúde e nutrição, é se o tucupi engorda e se faz mal à saúde. Descubra tudo sobre esse alimento exótico e seus impactos na alimentação:

Tucupi: O que é e como é feito?

O tucupi é obtido a partir da prensagem da mandioca brava ralada, resultando em um líquido que passa por um processo de fermentação e cozimento para eliminar o ácido cianídrico, uma substância tóxica presente na mandioca crua. O resultado é um caldo amarelo com sabor ácido e característico, que confere um toque especial a diversos pratos amazônicos.

Tucupi engorda? Quantas calorias tem?

O tucupi é um ingrediente de baixa caloria, com cerca de 15 calorias em 100ml. Portanto, consumido com moderação, ele não é um vilão para a dieta. No entanto, é importante lembrar que os acompanhamentos do tacacá, como camarão e goma, podem aumentar o valor calórico do prato.

"O tucupi é um caldo natural e pouco calórico. Para quem busca uma alimentação equilibrada, ele pode ser um ótimo aliado, desde que os acompanhamentos sejam escolhidos com cuidado. O ideal é combiná-lo com proteínas magras, como peixe ou frango, e evitar excessos de ingredientes ricos em carboidratos e gorduras, como a goma de tapioca em grande quantidade. Assim, é possível aproveitar o sabor e os benefícios do tucupi sem comprometer a saúde", explica a nutricionista Simone Brito.

Quais os benefícios do tucupi para a saúde?

Fonte de antioxidantes: O tucupi contém compostos antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo as células do corpo contra o envelhecimento precoce e doenças.

O tucupi contém compostos antioxidantes que combatem os radicais livres, protegendo as células do corpo contra o envelhecimento precoce e doenças. Rico em vitaminas e minerais: O tucupi é fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, ferro, cálcio e fósforo, nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo.

Auxilia na digestão: O tucupi contém enzimas que auxiliam na digestão, aliviando sintomas de indigestão e azia.

O tucupi contém enzimas que auxiliam na digestão, aliviando sintomas de indigestão e azia. Fortalece o sistema imunológico: A vitamina C presente no tucupi fortalece o sistema imunológico, aumentando a resistência do organismo contra infecções.

O tucupi pode causar malefícios para a saúde?

Embora seja um alimento tradicional e seguro quando preparado corretamente, o tucupi requer alguns cuidados:

Presença de ácido cianídrico: Se não for preparado corretamente, o tucupi pode conter ácido cianídrico, uma substância tóxica que pode causar intoxicação.

Se não for preparado corretamente, o tucupi pode conter ácido cianídrico, uma substância tóxica que pode causar intoxicação. Alto teor de sódio: O tucupi industrializado pode conter alto teor de sódio, o que pode ser prejudicial para pessoas com hipertensão.

"O tucupi é um ingrediente versátil e nutritivo, que pode ser incluído em diversas preparações culinárias. No entanto, é importante consumi-lo com moderação e dar preferência ao tucupi natural, preparado de forma artesanal, para evitar o consumo de aditivos químicos e excesso de sódio", afirma a nutricionista.

Como incluir o tucupi na sua dieta?

O tucupi é um ingrediente saboroso e nutritivo, que pode ser consumido com moderação como parte de uma dieta equilibrada. Veja algumas opções de como incluir o tucupi na dieta:

Tacacá: O prato mais famoso com tucupi, uma sopa cremosa e saborosa.

O prato mais famoso com tucupi, uma sopa cremosa e saborosa. Pato no tucupi: Um clássico da culinária paraense, com pato cozido em um caldo rico em tucupi.

Risoto de tucupi: Uma opção criativa e saborosa para incluir o tucupi no dia a dia.

Uma opção criativa e saborosa para incluir o tucupi no dia a dia. Molho de tucupi: Um acompanhamento delicioso para peixes, carnes e legumes.