Trend do cuscuz ganha versão paraense com açaí e repercute nas redes

A criatividade dos paraenses invadiu mais uma vez a internet com uma versão regional da trend do cuscuz. No vídeo que viralizou, um grupo de jovens aparece trazendo acompanhamentos típicos para saborear o açaí, recriando de forma bem-humorada o formato de um outro vídeo, no qual mulheres levam ingredientes para preparar o cuscuz. A gravação, chamou atenção pelo jeito irreverente dos participantes e pela variedade de acompanhamentos apresentados.

Nos comentários, internautas reagiram com elogios e críticas a algumas das escolhas. "Apesar de amar cuscuz, eu prefiro esse 😂 que cuscuz o que, aqui é açaí ❤️", comentou um usuário. Outro brincou: "Eu não deixava essa que levou açúcar entrar". A postagem gerou uma enxurrada de interações, refletindo o amor dos paraenses pelo açaí e a polêmica eterna sobre os acompanhamentos ideais. "Era só uma rede depois desse almoço 😂👏", escreveu mais um seguidor, reforçando o tom divertido da trend.