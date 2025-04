Trend viral de IA com animações pode colocar dados pessoais em risco; entenda

Conhecido pelo traço único e marcante, o Studio Ghibli é referência quando pensamos em filmes de animações e cinema asiático, tendo inspirado diversos profissionais do ramo. A inspiração é tamanha que, com a nova atualização do Chat GPT, é possível recriar através da Inteligência Artificial fotos com o estilo. Mas, o que a maioria das pessoas não sabem é que isso pode colocar em risco dados e informações pessoais importantes no ambiente da web.

(Traços do Studio Ghibli são referencial de animação e viralizaram mais uma vez com a Inteligência Artificial. Reprodução/ Studio Ghibli)

Por que a trend pode trazer riscos?

A principal razão disso é que essa trend é realizada a partir de dados biométricos, assim como grande parte das variadas ferramentas de inteligência artificial.Por ser disponibilizada de forma gratuita e viralizar, as pessoas que a fazem não têm conhecimentos de que esses dados permanecerão na internet.

(Trend imita traços do consagrado Studio Ghibli. Reprodução/ Internet)

Com o envio dessas imagens para ambiente virtual, os dados biométricos faciais ficam muito mais vulneráveis ​​a ataques de roubos ou vazamentos, o que pode facilitar o hackeamento de contas para cibercriminosos que são especialistas em quebrar códigos de seguranças.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)