Você gosta de Trampling no sexo? Saiba o que é o fetiche em ser pisoteado

O trampling é uma prática sexual que tem se popularizado recentemente entre as pessoas que não fazem parte da comunidade BDSM. Essa é uma forma de sair do tradicional na hora de sentir prazer. Apesar do nome diferente, o fetiche é fácil de ser realizado.

Algumas pessoas sentem tesão ao verem pés, enquanto os adeptos do trampling gostam de usar o pé de uma forma diferente. Neste caso, eles sentem prazer em ser pisoteados durante o sexo ou mesmo pisar no companheiro durante a relação.

As forma de realizar o fetiche são variadas, podendo ser descalço, de meio e até usando um salto agulha. Quanto ao local para pisar, isso depende da vontade dos envolvidos, já que as áreas de prazer são diferentes para cada pessoa. Barriga e cabeça são as partes mais comuns. Além disso, a intensidade depende do clima do momento.

O que é trampling?

O trampling é uma prática sexual que está diretamente relacionado ao BDSM, como explica a especialista em relacionamento e sexualidade Julia Giànerinni.

"Dentro do contexto de trampling, a prática relaciona-se com três dos componentes BDSM: envolve o processo de dominação daquele que pisa; o de submissão, de quem é pisoteado; e ainda o de masoquismo, de ambos ou uma das partes, tanto de ver o outro sentir dor, quanto o de sentir dor", esclarece Julia.

É possível sentir prazer sendo pisoteado?

A especialista deixa claro que uma pessoa pode sentir prazer realizando o tramplig. Além disso, ela afirma que não tem nada de errado em gostar da prática: "No nosso lado erótico, podemos ser o que quisermos e como quisermos, e aquilo não necessariamente define quem somos".

Apesar de muitas pessoas terem resistência em relação aos fetiches, Julia explica: "Não estamos falando de transtorno ou algo do tipo, o sexo é a hora em que podemos nos libertar de todas as amarras".

Conheça algumas dicas para fazer o tramplig:

Assim como todas as outras práticas do universo BDSM, o tramplig também deve ser saudável, consensual e seguro.

Cursos com pessoas experientes dentro da própria comunidade são oferecidos para que os novos adeptos possam sentir e dar prazer com segurança, sem causar ferimentos.

Como começar a praticar o tramplig?

É importante estabelecer o diálogo e o respeito com o campanheiro para que ele possa se sentir acolhido. Além disso, a paciência é fundamental para que a prática saia como o esperado.

Juliana explica como esses fatores podem fazer da relação: "Diálogo para entender o interesse do outro, o que ele pensa, como ele pensa e a forma que pode ser praticado. Respeito porque sexo não tem regras, mas precisa de respeito acima de tudo, afinal, são minimamente duas pessoas envolvidas ali e cada uma tem um limite que precisa sim ser respeitado. Paciência por ser algo novo, não necessariamente será da

forma perfeita como imaginaram logo de primeira".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)