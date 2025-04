Televisão de Gato? Saiba mais sobre vídeos de passatempo para os felinos

Em razão da sua história de vivência em meio à natureza, os gatos necessitam de estímulos ambientais no cotidiano para mantê-los felizes e saudáveis dentro de um espaço doméstico. Diante desse cenário, uma ótima ideia de praticar esses incentivos naturais é proporcionar aos felinos vídeos para gatos em uma TV, a fim de servir como um um momento de diversão e entretenimento nas horas livres.

A televisão de gato funciona basicamente como uma janela que possui um conteúdo atraente para os gatos assistirem do lado de fora. Esse passatempo é uma forma agradável de possibilitar um período de distração aos bichanos em casa, porém é preciso ter um cuidado maior, porque essa prática, se for realizada por períodos muito longos, pode deixá-los frustrados por apenas olhar e “não ter caçado nada”.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Entenda como funciona o serviço de Pet Sitter em Belém e quais benefícios ele traz para o cliente]]

Por que os gatos gostam de telas?

O motivo para os bichanos ficarem fascinados por telas, sejam as de um notebook, um computador ou uma televisão, é porque a visão deles é feita para capturar movimentos, tanto que eles enxergam de forma mais rápida que os seres humanos. Desse modo, ainda não há estudos que confirmem como é realmente a visão dos felinos, mas com o aperfeiçoamento das tecnologias de transmissão, as imagens melhoraram bastante e ficaram muito mais atraentes e interessantes para os gatos.

Confira alguns tipos de vídeos para felinos

Os vídeos para felinos podem ser encontrados no Youtube, uma dica de perfil que possui diferentes tipos de cenários é o Cat TV.

Natureza

Um bom exemplo de vídeo que os donos podem colocar para os bichanos assistirem em casa é com o visual que lembra a natureza. Geralmente, aparecem passarinhos em cima da árvore e esquilos andando pela grama, o que chama a atenção deles fazendo com que eles procurem caçá-los pela tela.

Brincadeiras

Nos vídeos em que as imagens estão em um ambiente divertido com brincadeiras, normalmente os gatos gostam de observar um objeto pequeno que se movimenta pelo espaço. Durante a exibição, eles pretendem alcançar o item da TV.

Músicas

Assim como os humanos, os gatos também gostam de curtir estilos variados de músicas com tons e ritmos diferentes. Inclusive, é uma ótima opção para tentar acalmar os felinos que precisam diminuir a ansiedade ou mesmo dormir.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)