Suspeito de matar agente da CET durante assalto na zona oeste é preso pela polícia

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 26, um suspeito apontado como o responsável pela morte, há quase duas semanas, de um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Luan Schiavotto Gomes foi encontrado em imóvel no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. A defesa dele não foi localizada.

O caso ocorreu na manhã do último dia 13, uma quinta-feira. Como mostrou o Estadão, a vítima, José Domingos da Silva, de 48 anos, foi alvo de quatro tiros ao ser abordado por um criminoso de moto enquanto trabalhava em uma via pública no Parque Chácara do Jockey, na zona oeste. Ele estava usando câmera corporal no momento da abordagem.

O objetivo do ladrão, apontaram as investigações, era roubar o celular e a aliança de ouro do trabalhador. Segundo a polícia, o agente fotografava um caminhão estacionado de forma irregular quando foi abordado pelo motociclista.

A prisão do principal suspeito foi feita por policiais da 1ª Delegacia Disccpat (Investigações sobre Roubo e Latrocínio), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O imóvel em que ele estava fica na Rua Rosa Provencial Delgaudio. De acordo com a polícia, o suspeito foi identificado e teve a prisão decretada já durante as investigações.

Luan Schiavotto Gomes responde por latrocínio (roubo seguido de morte), modalidade que teve alta de 23% na capital paulista no ano passado. Foram 53 vítimas, ante 43 no período anterior.

No começo deste ano, uma onda de casos violentos também tem chamado atenção na capital. No mês passado, o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, foi morto com um tiro no pescoço nos arredores do Parque do Povo, no Itaim-Bibi, na zona oeste. Em janeiro, Vitor Rocha e Silva, de 23 anos, foi morto depois de ser baleado em assalto em Pinheiros, também na zona oeste.