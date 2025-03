Suspeito de atirar em cliente de padaria durante assalto é preso

O suspeito de atirar em um cliente de uma padaria em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, durante um assalto foi preso na manhã desta segunda, 24, pela Polícia Civil.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os agentes cumpriram o mandado de prisão temporária no bairro do Cambuci, região central da capital. O rapaz tem 20 anos e foi reconhecido pela vítima. Um outro envolvido, um adolescente de 14 anos, já tinha sido apreendido anteriormente. As diligências prosseguem pelo 14° DP para identificar e prender um terceiro envolvido no crime.

O caso ocorreu na tarde do dia 7 de março, um dia após outro homem ser baleado em tentativa de assalto no bairro, na rua Capote Valente, na mesma região.

Na ocasião, um homem de 41 anos teve o seu celular levado pelos criminosos e relatou à polícia que estava no estabelecimento quando foi abordado por um rapaz armado que anunciou o assalto e tomou o seu celular.

Pouco depois, um segundo suspeito entrou na padaria - o primeiro que aparece na câmera de segurança, se direcionando ao fundo do estabelecimento - e abordou dois homens, sendo um deles a vítima de 55 anos.

O suspeito entrou em luta corporal com a vítima e efetuou o disparo de arma de fogo contra ela, na região da barriga. Após o disparo, os dois suspeitos fugiram.

O vídeo mostra que os criminosos agiram com discrição e, por isso, outros clientes e funcionários do estabelecimentos só perceberam a situação quando começou a luta corporal.

Como mostrou o Estadão, dados da SSP indicam que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros em relação ao mesmo mês no ano passado. O bairro é um dos mais visados na capital paulista pelos criminosos que se passam por falsos entregadores.

Os casos de latrocínio, em que o roubo é seguido de morte, também cresceram na cidade. Houve alta de 23,2% em 2024, na comparação com 2023. E em janeiro deste ano, um jovem já havia sido baleado e morto em Pinheiros durante um roubo de celular.

Questionada pela reportagem sobre o aumento na criminalidade em São Paulo e na região de Pinheiros, a SSP disse que "intensificou suas ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial nos crimes violentos, investindo em tecnologia e reforçando as equipes de patrulhamento com base nas estatísticas e nas denúncias da população".

A pasta ressalta que "na área da 3ª Delegacia Seccional (Oeste), que inclui o bairro de Pinheiros, os roubos registraram queda de 3,32%, enquanto o número de prisões aumentou 14% em janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado".

Também cita que "36 armas de fogo ilegais foram apreendidas" e que a mulher conhecida como "Mainha do Crime", supostamente financiadora de crimes de latrocínio na capital, foi presa.