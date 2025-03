Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (25)

A TV GLOBO exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (25/03), às 15h25, o filme "Garfield: O filme", dirigido por Peter Hewitt e interpretado por Bill Murray (voz de Garfield), Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt. Confira a sinopse.

Qual a sinopse?

Sinopse: Garfield (Bill Murray) é um gato preguiçoso que adora lasanha e tem a vida que sempre quis: come, dorme e vê televisão sempre que quer. Até que seu dono, Jon Arbuckle (Breckin Meyer), decide adotar um cachorro, Odie. Contrariado com o novo hóspede, que agora divide com ele a atenção de seu dono, Garfield inicia uma disputa particular com ele. Porém, quando Odie é sequestrado, Garfield sente remorso e parte para salvar o cachorro.



Veja o trailer

Informações do filme:

Título original: Garfield: The Movie

Classificação: Livre

Duração: 1h3min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2004