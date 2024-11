Sapo menor que uma moeda é encontrado na Mata Atlântica; conheça o Brachycephalus dacnis

Uma nova espécie de sapo foi descoberta na Mata Atlântica por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O Brachycephalus dacnis tem uma característica curiosa: ele é menor que uma moeda de 50 centavos. O estudo foi liderado por Luís Felipe Toledo e publicado na revista Peer J.

O animal é o segundo menor vertebrado do mundo, medindo, em sua fase adulta, cerca de 6,95 milímetros. Os seres da espécie Brachycephalus, da qual o anfíbio faz parte, são chamados de sapos-pulga ou rãs-pulga. Ele é tão pequeno que se acomoda, facilmente, em cima da unha de um humano adulto.

Com 6,95 milímetros na fase adulta, o Brachycephalus dacnis se acomoda com tranquilidade na unha de um humano adulto e na moeda de 50 centavos (Luís Felipe Toledo / IB-Unicamp)

O nome científico da espécie, Brachycephalus dacnis, é em homenagem ao Projeto Dacnis, responsável pela manutenção de áreas privadas da Mata Atlântica em São Paulo. Uma dessas áreas é Ubatuba, no litoral norte paulista, onde o animal foi encontrado. “Ao longo da evolução, ele passou pelo que chamamos de miniaturização. São características como fusões e perdas de ossos, além da falta de dígitos e outras partes da anatomia”, fala Luís Felipe.

Na descrição do novo sapo-pulga descoberto, o canto chamou a atenção, visto que é diferente dos demais, mas se assemelha ao de um grilo. Notou-se que a morfologia é igual ao do Brachycephalus hermogenesi, mas também foram acrescentadas informações sobre o esqueleto, órgãos internos e dados moleculares. Essas descrições permitem a diferenciação com maior precisão.

“A diversidade desses sapos em miniatura pode ser bem maior do que imaginamos. Por isso, é importante ter o maior número de características possíveis para agilizar o processo de descrição e, assim, podermos atuar na conservação”, declara Luís Felipe.

Para ler o artigo completo em inglês, clique aqui.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)