São Paulo inaugura centro de atendimento para pessoas com autismo; veja como agendar triagem

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 2, o primeiro Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (Centro TEA).

Localizada em Santana, na zona norte da capital, a unidade recebeu um investimento de R$ 119,4 milhões - R$ 1,5 milhão para o projeto, R$ 54,7 milhões para a obra e R$ 63,2 milhões para o Lar Mãe do Divino Amor (LEMDA), responsável pela gestão do espaço - e leva o nome de Marina Magro Beringhs Martinez, mãe atípica e ex-procuradora da cidade falecida em novembro de 2024.

De acordo com a administração municipal, o local vai acolher crianças com TEA a partir de 6 anos de idade e seus familiares, com capacidade para mais de 300 sessões individuais e 1.430 atividades coletivas por mês. Outros três centros estão previstos até 2028.

As atividades serão baseadas em seis eixos principais: cultura, esporte, trabalho e empreendedorismo, cursos de formação, bem-estar e autonomia social. A gestão prevê ações como oficinas de música, dança, teatro e pintura; modalidades esportivas como natação, atletismo e futebol; e capacitações para acesso ao mercado de trabalho.

Para estimular a autonomia, também foi construída uma unidade habitacional equipada, onde pessoas no espectro poderão desenvolver habilidades de autocuidado e organização, com atividades adaptadas a diferentes níveis de independência.

Acompanhamento por 1 ano

Os atendimentos terão duração de até 12 meses, com três sessões diárias, podendo ser estendidos para 24 meses. A cada trimestre, a equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras, entre outros profissionais, revisará o plano individual de atendimento e fornecerá um feedback aos familiares.

Após o término dos atendimentos, a equipe acompanhará o aluno por seis meses para avaliar a efetividade do plano e a necessidade de reintegração ao centro.

O familiar principal poderá participar de até três atividades diárias, como workshops e palestras, enquanto o familiar secundário terá direito a uma atividade por dia. Profissionais que atuam ou desejam atuar com pessoas com autismo, incluindo servidores públicos do município, poderão participar de capacitações, seminários e conferências oferecidos pelo centro.

Como agendar uma triagem?

Para agendar a triagem, é preciso acessar o site do Centro TEA (teaconectado.com.br) e clicar em "Iniciar Cadastro". Em seguida, é necessário preencher os dados da pessoa a ser atendida (nome, data de nascimento e endereço com CEP), anexar os documentos exigidos (laudo médico e comprovante de endereço) e escolher a data e o horário do encontro.

De acordo com a prefeitura, a equipe da unidade analisará a solicitação para verificar se a pessoa atende os critérios e, em caso positivo, a confirmação do agendamento será enviada por WhatsApp, telefone ou e-mail em até sete dias úteis.

No dia da triagem, os profissionais do centro realizarão uma entrevista com o familiar principal e a pessoa com autismo para identificar demandas específicas e elaborar o plano individual de atendimento.