Salão de beleza viraliza após substituir manicures por homens sem camisa

Um salão de beleza de Taiwan viralizou na internet após substituir as manicures por homens sem camisa. O E.N. Salon, especializado em nail art, convidou os rapazes para uma campanha no dia das mães. Os rapazes, além de pintarem as unhas, também seguraram plaquinhas de “A melhor mãe de todos os tempos”.

A ação alcançou 30 mil compartilhamentos em menos de três dias. O assunto dividiu opiniões nas redes sociais. De um lado, houve brasileiras brincando que estragariam a unha propositalmente para voltar ao salão mais rapidamente. Do outro, críticas à objetificação dos profissionais.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)