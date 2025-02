Saiba quanto tempo de caminhada é necessário para emagrecer

A busca por uma vida saudável passa por alguns desafios, como tempo e dinheiro para manter a regularidade nas atividades físicas, além de encontrar alguma modalidade que faça a pessoa se sentir bem e que tenha resultados num futuro próximo. Por conta disso, a caminhada é uma das opções mais buscadas para quem quer começar a se movimentar e ter uma rotina saudável.

A caminhada está entre os exercícios físicos preferidos dos brasileiros, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Além da caminhada liderar o ranking, o futebol e a musculação são a preferência dos brasileiros.

Para acompanhar o desenvolvimento, alguns aplicativos de treino servem para auxiliar nas medições de tempo, calorias e distância. Apesar de toda a tecnologia envolvida, muitas pessoas ainda têm dúvidas de quantos minutos são necessários para emagrecer enquanto caminha.

Gasto calórico da caminhada

Especialistas explicam que fatores individuais e de intensidade influenciam mais sobre o gasto calórico da caminhada.

"Claro, que isso pode variar de acordo com a intensidade do treino. Se for 30 minutos de caminhada, vai gastar poucas calorias. Se for uma corrida mais forte, vai gastar mais calorias. Então, depende de fatores individuais e de intensidade", afirma o personal trainer Caio Signoretti.

Por conta do funcionamento do organismo de cada pessoa, é preciso haver o acompanhamento de um profissional de educação física para avaliar o peso, altura e outros fatores que influenciam tanto na intensidade quanto no tempo em uma atividade física. No caso da caminhada, somente ele pode determinar quanto tempo uma pessoa tem que percorrer para começar a emagrecer.

Além disso, o especialista afirma que o gênero da pessoa também é um fator a ser levado em consideração na hora de realizar alguma atividade para emagrecer, além de saber a velocidade do metabolismo. "Se uma pessoa não controlar a dieta, não vai conseguir emagrecer", complementa Signoretti.

Caminhada em terreno plano ou inclinado?

Quando o assunto é em relação ao tipo de superfície para caminhar, algumas pessoas acreditam que mudar para um terreno inclinado trará mais resultados quanto ao emagrecimento e o condicionamento físico.

A resposta depende mais da velocidade do treino do que do terreno, como explica o personal trainer: "A pessoa consegue fazer um bom treino em uma superfície plana e pode mexer na velocidade. Quanto mais rápido, mais força terá que imprimir no chão para correr. Mais desafiador fica. Para aquela pessoa que não quer trabalhar com velocidade, oscilações no terreno são interessantes. Isso é irrelevante".

Caminhada engrossa as pernas?

A caminhada é um tipo de exercício físico que não exige tanto da musculatura, por isso muitas pessoas acabam escolhendo esta modalidade de atividade.

Apesar dela trazer muitos benefícios para a saúde, a caminhada não engrossa as pernas. "A caminhada não vai trazer esse benefício. A caminhada é um exercício que não exige uma demanda de força muscular. A força que você faz para caminhar é muito baixa. Claro que rara exceção de um idoso, que extremamente debilitado faz uma baita força para caminhar, mas a maioria das pessoas não faz muitos esforços para caminhar", explica o personal.

