Sabe quanto é 4 × 4 + 4 - 4 ÷ 4 + 4? Problema simples de matemática confunde até adultos

A matemática tem quatro operações básicas que estão no dia a dia de muitas pessoas, desde comprar o pão para tomar café da manhã até verificar se o salário que caiu na conta está correto. Mesmo assim, somar, subtrair, multiplicar e dividir pode ser um problema para muita gente que não tem afinidade com a matéria, apesar de não exigirem grande esforço para serem resolvidas. Um desafio de matemática já deve ter passado na vida de algumas pessoas: quanto é 4 × 4 + 4 - 4 ÷ 4 + 4? É um problema simples de ser resolvido, já que envolve apenas as operações aprendidas nos primeiros anos do ensino fundamental, além de ter apenas o número 4 para achar a resolução. Mesmo simples, a conta costuma gerar confusão em muita gente que não consegue resolver o problema até o fim.

Afinal, quanto é 4 × 4 + 4 - 4 ÷ 4 + 4?

Não, a resposta correta não é 8.

Para começar a resolver o desafio, basta aplicar as regras de supervisão das operações. Assim, o primeiro passo é identificar e resolver as multiplicações e divisões da esquerda para a direita (no sentido que da leitura). Então, 4 x 4 = 16 e 4 ÷ 4 = 1. A conta passa a ser: 16 + 4 - 1 + 4. Já está ficando mais fácil.

Agora, basta resolver as adições e subtrações da esquerda para a direita, igual no passo anterior. Desta forma: 16 + 4 = 20, depois 20 - 1 = 19.

A última conta a ser feita é 19 + 4 = 23.

Assim, o resultado é 23, número diferente caso a conta fosse feita sem nenhum critério.

Os benefícios matemática além de fazer conta

Apesar de lembrar como se faz as operações básicas, ainda que não se utilize no dia a dia com tanta frequência, é importante praticar cálculos mentais regularmente para melhorar as habilidades cognitivas e manter vivos os conhecimentos que já foram aprendidos.

Quando se faz uma conta mentalmente, é possível treinar a memória, a concentração e, principalmente, a agilidade mental. É essencial desafiar a mente a resolver esse tipo de problema de forma rápida e eficaz, mantendo a concentração e o foco pelo menos por alguns minutos.

A matemática é essencial para diversas situações do dia a dia e ela tem mais importância do que apenas fazer conta. Com o treino constante da mente para fazer as operações básicas rapidamente, é possível desenvolver confiança necessária para lidar com cálculos em qualquer momento da rotina.

Agora, não pode dizer mais que a culpa é ser da área de Humanas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)