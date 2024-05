Renda extra: veja 4 ideias para ganhar dinheiro cuidando de animais

Já imaginou o amor pelos animais se transformar em uma ótima fonte de renda extra? Pois saiba que o mercado pet é um dos que mais crescem devido à grande demanda de tutores que buscam produtos e serviços de qualidade para os seus animais. Segundo a Associação Brasileira de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil possui a segunda maior população de cães, gatos e aves em todo o mundo. Além disso, somos o 3º país em população total de animais de estimação.

Dessa forma, se você está em busca de alternativas para fazer uma renda extra e é apaixonado pelos animais, vale considerar disponibilizar serviços e produtos investindo pouco. Confira 4 ideias de negócios para fazer uma renda extra no mercado pet:

Transporte de animais Creches e hotéis Lavanderia Alimentação natural

Entenda cada um desses segmentos

1- Transporte de animais

O chamado 'Táxi Dog' se tornou muito popular no mercado de pet devido à falta de alternativas de transportes de animais para aqueles que não possuem veículo próprio. Atualmente, além de super necessário, esse tipo de serviço oferece conforto e comodidade tanto para os donos, quanto para os animais.

E para iniciar, não tem muito segredo: basta possuir um meio de transporte próprio, como carro, e já começar a divulgar o serviço pela vizinhança.

Vale ressaltar que todo e qualquer tipo de negócio precisa estar devidamente registrado e, claro, ficar por dentro de todas as questões de segurança para os animais e para quem for os acompanhar. Uma boa alternativa é se formalizar através do MEI (Microempreendedor Individual) na atividade de “transportador municipal de passageiros sob frete”.

A demanda existe, mas pode variar conforme a cidade ou mesmo o bairro. Por isso, é fundamental pesquisar o perfil do consumidor e entender o que eles necessitam, antes de investir no negócio.

O transporte alternativo de animais se tornou essencial e muito procurado no mercado, atualmente / reprodução: mypetbrasil

2- Creches e hotéis para pet

Apesar de não ser muito popular, é comum que tutores de animais procurem meio de deixar o animal sob os cuidados de alguém enquanto passam um tempo fora. Por isso, creche para cachorros se torna uma opção muito satisfatória para o pet e para os donos.

Além de oferecer um lugar seguro sob os cuidados de pessoas responsáveis, um espaço para receber os pets se torna essencial no mercado, sendo uma ótima opção de empreendimento para quem visa uma renda extra com animais.

- Registro e espaço amplo:

Para dar início, o empreendedor deve registrar o serviço oficialmente e possuir um espaço amplo e adequado para os animais. Caso a pessoa tenha espaço, o negócio pode ser iniciado em casa mesmo, quando houver áreas livres para que esses animais tenham os momentos de lazer.

- Veterinários e petshops:

É importante, ainda, que profissionais capacitados estejam sempre apostos para qualquer eventualidade negativa, por isso, antes de pensar em abrir um espaço para abrigar os pets, o ideal é fazer um mapeamento dos veterinários e petshops das redondezas e, assim, firmar uma parceria para esse tipo de situação.

- Optar por animais saudáveis:

Também é importante que o dono do negócio estabeleça critérios para receber os animais, uma vez que os bichinhos ficarão em contato com outros. Uma dica é receber apenas os animais saudáveis e vacinados, para, assim evitar contaminações e doenças no local.

Lembre-se de que os animais são seres vivos e possuem necessidades assim como os seres humanos, portanto, precisam de qualidade de vida tanto quanto nós.

Creches e hotéis são excelentes para atender a demandas de tutores que não tem onde deixar seus pets / reprodução / vejasp.abril.com.br

3- Lavanderia

Uma alternativa de renda extra no mercado pet que é super econômica e que não precisa de muito para iniciar é a lavanderia de pet que consiste em oferecer serviços de limpeza e higiene de peças e objetos dos animais.

Muitos animais usam roupas e dormem em lençóis e colchas das caminhas deles, fazendo-se necessária a higienização regular dessas peças. Para isso, uma lavanderia voltada apenas para esses fins pode ser muito lucrativa.

Para iniciar, é importante registrar e avaliar o que poderá ser higienizado ou não, dentro das condições de quem pretende empreender. Por exemplo, dá para lavar brinquedos grandes com a estrutura que você possui? Se a resposta for não, pode incluir essa informação na hora da divulgação dos serviços.

Lavanderia de pet é uma opção sem muito custo de investimento / reprodução: blog.cobasi.com.br

4- Alimentação natural

Este novo segmento de mercado tem conquistado cada vez mais aqueles que se preocupam com a alimentação dos pets. A alimentação natural nada mais é do que oferecer refeições saudáveis para pets, produzida com nutrientes balanceados e de qualidade.

Na alimentação natural, os alimentos são os mesmos usados na alimentação humana, a diferença principal é o não uso de temperos e alguns alimentos específicos. Como, por exemplo, o uso de cebola, alho e açúcares em geral, que fazem mal aos animais.

Para isso, é necessário que o empreendedor entenda de nutrição de animais para que possa preparar as refeições da maneira adequada, sem prejudicar os pets.

Vale destacar que a alimentação natural é diferente da alimentação caseira. A principal diferença entre esses dois estilos seria que a alimentação caseira é aquela comida feita para os animais (sem temperos e sem alimentos prejudiciais) porém sem o balanceamento correto. Já na alimentação natural o balanceamento é fundamental.

Alimentação natural de animais é um segmento promissor no mercado de pets / Reprodução: panoramapetvet.com.br

Outra questão é o cardápio específico para as diferentes características dos animais. As principais variáveis são: raça, peso, idade, sexo, castrado, se o animal é sedentário, se está acima do peso, entre outras.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com