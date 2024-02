Quem nasce em 29 de fevereiro faz aniversário quando? Veja como funciona tradição em anos bissextos

O ano bissexto ocorre a cada quatro anos e possui um dia a mais no calendário, ou seja, 366 no total. A data é acrescentada no mês de fevereiro, que contará com 29 dias em vez de 28. Uma das dúvidas acerca do assunto é sobre quando se comemora o aniversário de quem nasce nesse dia, já que pelos próximos três anos seguintes essa data não existe no calendário.

A resposta é: quem nasceu em 29 de fevereiro pode celebrar o dia de aniversário tanto em 28 de fevereiro quanto em 1º de março. No entanto, conforme o Registro de Nascido Vivo, a declaração de nascimento de todos os brasileiros devem conter o dia, mês, ano, lugar e horário exatos.

Alterar o registro oficial para o dia 28 de fevereiro ou 1º de março é considerado crime. A Lei nº 6.015 /73 permite a modificação no assento civil em caso de erro no registro.

O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César para adequar o nosso calendário ao tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Como uma volta ao redor do sol (translação) é feita em 365 dias, cinco horas, 48 minutos e 36 segundos, esse tempo que “sobra” é arredondado para seis horas e, após quatro anos, somam-se 24 horas — ou seja, um dia a mais no ano, adicionado no mês de fevereiro, o dia 29.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)