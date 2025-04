Quanto custa uma diária no Copacabana Palace retratado em 'Vale Tudo'? Veja os valores

O Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, voltou aos holofotes com a novela "Vale Tudo". Na trama, a personagem Maria de Fátima (Bella Campos) escolhe o hotel para impressionar César (Cauã Reymond). Mas afinal, quanto custa se hospedar no Copacabana Palace? Veja os valores:

Preços das diárias no Copacabana Palace:

O hotel oferece diversas opções de acomodações, desde quartos com vista para a cidade até suítes exclusivas na cobertura.

1. Quarto com vista para a cidade:

Valor: A partir de R$ 4.471 por noite (com impostos).

Capacidade: Até 2 adultos e 1 bebê.

Tamanho: Entre 26 m² e 39 m².

2. Quarto com vista para o mar (parcial ou total):

Valor: Entre R$ 5.153 e R$ 9.074 por noite.

Capacidade: Algumas opções acomodam apenas 2 hóspedes, enquanto outras comportam até 3 pessoas.

Tamanho: Até 60 m².

Configuração: Cama king-size ou 2 camas de solteiro.

3. Suítes na cobertura:

Valor: Entre R$ 20.151 e R$ 63.157 por noite.

Capacidade: A suíte mais cara acomoda até 6 pessoas.

Tamanho: Até 235 m².

Diferenciais: Serviço VIP com lavanderia, café e bar no quarto cortesia, além de transfer exclusivo.

O que está incluso na diária do Copacabana Palace?

Independente da categoria do quarto, todas as diárias incluem café da manhã. Além disso, os hóspedes podem aproveitar:

Piscina semiolímpica

Spa e academia

Quadra de tênis

Bares e restaurantes renomados, como MEE, Ristorante Hotel Cipriani, Pérgula e Pool Bar.

Quando a diária no Copacabana Palace fica mais cara?

Os valores citados são para diárias durante a semana (quarta a quinta). No entanto, aos finais de semana (sexta a domingo), os preços costumam aumentar. Esses valores são referentes a abril de 2025 e podem sofrer alterações sem aviso prévio pelo Belmond Copacabana Palace.