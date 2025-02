Quantas calorias tem um prato de maniçoba? Veja a tabela nutricional dessa delícia do Pará

Se tem um prato que representa a culinária paraense em sua essência, esse prato é a maniçoba! Considerada a "feijoada amazônica", ela conquista paladares com seu sabor marcante e preparo tradicional, que leva dias de cozimento para garantir que as folhas da mandioca (maniva) fiquem livres de toxinas. Mas você já se perguntou quantas calorias tem um prato dessa delícia?

A resposta não é tão simples quanto parece. Uma porção de maniçoba pode ter entre 500 e 800 calorias, mas esse número varia de acordo com diversos fatores, como o tamanho da porção, os ingredientes utilizados e o modo de preparo. Descubra como apreciar essa delícia de forma equilibrada e sem abrir mão do sabor:

Qual o valor nutricional da maniçoba?

A maniçoba é uma refeição completa, rica em proteínas e gorduras devido à mistura de carnes salgadas, como charque, toucinho, linguiça e costela suína. O prato também possui fibras provenientes da maniva e carboidratos moderados.

Confira a tabela nutricional aproximada para uma porção de 300g de maniçoba servida com arroz branco e farinha d'água:

Calorias: 600 kcal

Carboidratos: 45 g

Proteínas: 40 g

Gorduras totais: 35 g

Fibras: 8 g

Sódio: 800 mg

A maniçoba também é rica em vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e outros nutrientes importantes para a saúde.

Como consumir a maniçoba de forma equilibrada, tornando o prato menos calórico e mais saudável?

De acordo com a nutricionista Mikelly Pires, uma maneira de saborear o prato paraense sem exagerar nas calorias é controlar a quantidade servida no prato e evitando repetir. "Uma sugestão é comer antes um prato com salada, pois já deixará a pessoa saciada e evitará exageros", explica a nutricionista.

Ainda, segundo Mikelly, uma forma de tornar o prato menos calórico e mais saudável é prepará-lo em casa, permitindo assim o controle da quantidade de ingredientes mais calóricos utilizados na receita.

Quais ingredientes são usados na maniçoba?

A base da maniçoba é a folha da mandioca brava, que passa por um longo processo de cozimento para eliminar o ácido cianídrico, um veneno presente na planta. Além da folha, a maniçoba leva carne de porco, charque, paio, linguiça e outros ingredientes que conferem sabor e, consequentemente, influenciam no valor calórico.

Quais acompanhamentos são servidos com a maniçoba?

A maniçoba geralmente é servida com arroz branco, farinha de mandioca e pimenta. Esses acompanhamentos também adicionam calorias à refeição.

Como se prepara uma maniçoba?

Maniçoba é um prato típico da culinária paraense, de origem indígena. É um cozido de folhas de mandioca brava, que leva carnes variadas e outros ingredientes. O preparo da maniçoba é demorado e requer alguns cuidados, pois a mandioca brava contém ácido cianídrico, que é tóxico e precisa ser eliminado. O modo de preparo da maniçoba também pode influenciar no seu valor calórico. Se a maniçoba for preparada com mais gordura, por exemplo, terá mais calorias.

A maniva pré-cozida pode ser encontrada em feiras e mercados. Se não encontrar a maniva pré-cozida, é possível preparar a maniçoba desde o início, mas o processo é mais demorado e requer mais cuidados. A maniçoba pode ser congelada por até 3 meses.

Maniçoba: sustância e sabor em cada garfada

Com um alto valor energético, a maniçoba é ideal para quem busca uma refeição reforçada e cheia de tradição. Porém, como o prato leva carnes salgadas e embutidos, o teor de sódio pode ser elevado, sendo interessante consumi-lo com moderação e equilibrar com outras refeições mais leves ao longo do dia.

Quer saborear essa iguaria sem exagerar nas calorias? Uma alternativa é reduzir a quantidade de farinha e arroz ou optar por versões mais leves, substituindo cortes mais gordurosos por carnes magras. Independentemente da contagem calórica, a maniçoba é um verdadeiro ícone gastronômico do Pará, que merece ser apreciado com prazer e sem culpa! E você, como gosta de degustar sua maniçoba?