Quantas calorias tem o pão francês? descubra e veja como consumi-lo sem culpa

O pão francês é um dos alimentos mais consumidos no mundo e faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja no café da manhã, no lanche ou até mesmo em refeições mais elaboradas. Mas, afinal, quantas calorias tem um pão francês? Se você quer manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão desse queridinho, confira a quantidade de calorias desse e de outros tipos de pães, além de dicas para consumi-los de forma saudável!

Quantas calorias tem um pão?

A quantidade de calorias do pão pode variar bastante dependendo dos ingredientes e do processo de fabricação. Veja a média de calorias para cada tipo:

🥖 Pão francês (50g - 1 unidade média) - 135 kcal

🍞 Pão de forma branco (25g - 1 fatia) - 65 kcal

🌾 Pão integral (30g - 1 fatia) - 70 kcal

🥯 Pão de hambúrguer (50g - unidade média) - 140 kcal

🥐 Pão de queijo (50g - unidade média) - 180 kcal

🥖 Baguete (100g - metade da unidade padrão) - 270 kcal

🥯 Pão sírio (60g - unidade média) - 160 kcal

Como você pode ver, os pães mais leves, como o de forma e o integral, possuem menos calorias por porção. Já aqueles mais elaborados, como o pão de queijo e a baguete, podem ser mais calóricos devido à presença de queijo, manteiga ou óleo na receita. No entanto, o pão francês é um dos menos calóricos quando comparado aos outro tipos de pães.

O pão engorda? Como consumir sem culpa?

A verdade é que o pão por si só não engorda. O problema está no excesso de consumo e no que você coloca nele. Aqui estão algumas dicas para incluir o pão na dieta de forma equilibrada:

Escolha recheios mais saudáveis: Em vez de manteiga e embutidos, opte por queijo cottage, peito de frango desfiado, abacate ou pasta de amendoim natural.

Prefira os integrais: Pães integrais possuem mais fibras, o que ajuda na saciedade e no funcionamento do intestino.

Cuidado com os acompanhamentos: Evite exagerar nos frios e molhos industrializados, que podem aumentar muito as calorias da refeição.

Controle as porções: Consumir pão com moderação permite que ele faça parte da sua alimentação sem comprometer seus objetivos nutricionais.

Qual o pão menos calórico?

Se a sua ideia é reduzir calorias, o pão de forma integral pode ser uma das melhores opções. Ele tem menos calorias por fatia e ainda conta com fibras, que ajudam na digestão e na saciedade. Outra alternativa interessante é o pão sírio, que pode ser usado em sanduíches leves e nutritivos.

Para quem segue uma alimentação low carb, existem versões de pão com farinhas alternativas, como farinha de amêndoas ou coco, que reduzem o teor de carboidratos e aumentam a quantidade de gorduras boas.

Agora que você já sabe quantas calorias tem um pão e como incluí-lo de maneira equilibrada, fica mais fácil manter uma alimentação saudável sem abrir mão do sabor. O segredo está na moderação e na escolha dos acompanhamentos!