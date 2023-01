Quando desmontar a árvore de Natal? Saiba qual o dia para retirar as decorações de fim de ano

Depois que se encerram as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, uma dúvida paira na cabeça de quem capricha na decoração para estas datas comemorativas: quando desmontar a árvore de Natal? Seguindo a tradição católica, o ideal é guardar os enfeites natalinos na data em que celebra-se o Dia de Reis, 6 de janeiro. Conheça a origem.

VEJA MAIS

Origem do Dia de Reis

O dia comemorado pelos católicos marca a ocasião em que os reis magos Baltazar, Gaspar e Melchior comemoravam a chegada de Jesus e levaram presentes a ele logo após seu nascimento.

A data comemorativa também é conhecida como “Epifania do Senhor”, que no dicionário grego significa manifestação. Segundo a tradição, estes magos eram pagãos, o que demonstra a união de Jesus com todos os povos.

No tempo litúrgico da Igreja Católica, a data da chegada dos três reis magos marcava o encerramento das festividades de Natal. Hoje em dia, o dia 6 é conhecido como o dia ideal para retirar as decorações e guardar a árvore de Natal até que ela possa ser montada novamente, semanas antes do Natal, no dia 25 de dezembro.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)