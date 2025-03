Qual foi o presente que o papa Francisco deu para médicos que o salvaram da morte

O papa Francisco não esperou sair do hospital para fazer um gesto de gratidão aos médicos que cuidaram da sua saúde. O pontífice de 88 anos ficou internado por 38 dias no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral. Na sua última semana de hospitalização, já se sentindo melhor, ele pediu para que comprassem pizzas para distribuir entre profissionais que o trataram.

A história foi relatada pelo médico italiano Sergio Alfieri ao jornal Corriere della Sera, em entrevista publicada na quarta-feira, 25. Alfieri cuidou do líder da Igreja Católica nesta última longa estadia no Gemelli e também em outras passagens do papa pelo hospital, em 2021 e 2023.

"Assim que começou a sentir-se melhor, o papa pediu para dar uma volta pela enfermaria. Perguntamos se ele queria que fechássemos os quartos dos pacientes, mas em vez disso ele olhou ao redor em busca do olhar dos outros pacientes. Ele se movimentava em uma cadeira de rodas e um dia saiu do quarto cinco vezes, talvez até mais", disse o médico.

"E então teve a noite da pizza. Ele deu o dinheiro a um dos colaboradores e ofereceu pizza a quem o tinha assistido naquele dia. Foi uma melhora contínua", acrescentou Alfieri.

O gesto de agradecimento de Francisco aconteceu quando ele já dava sinais de recuperação, dias depois de apresentar episódios graves de crises respiratórias e regurgitação, que colocaram a sua vida em risco. Foram os momentos mais críticos do período de internação, segundo o médico italiano.

"Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas ao seu redor. Estávamos todos cientes de que a situação havia piorado ainda mais e que havia o risco de ele não sobreviver", disse Alfieri. "Posso dizer que por duas vezes a situação foi perdida e, então, (a recuperação) aconteceu como um milagre."

Os médicos até cogitaram interromper o tratamento para não correr o risco lesar outros órgãos do papa, que já tem a saúde debilitada. A equipe decidiu insistir nas intervenções médicas e conseguiram recuperar a saúde de Francisco. Ele teve alta no domingo, 23.

"Entendi que ele havia decidido retornar para Santa Marta (residência do papa) quando, uma manhã, ele me disse: Ainda estou vivo, quando voltamos para casa?. No dia seguinte, ele olhou pela janela, procurou o microfone e se dirigiu à senhora com as flores amarelas", se referindo a Carmela Mancuso, mulher de 79 anos que visitava o hospital com flores amarelas para desejar recuperação ao pontífice.

"Pareceu-me um sinal claro de que ele estava de volta e totalmente recuperado", completou o médico.