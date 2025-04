Professora é esfaqueada em escola do Rio Grande do Sul; três alunos são apreendidos

Uma professora de Inglês foi esfaqueada durante uma aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, na terça-feira, 1° de abril, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Por conta do ataque, as aulas da rede de ensino da cidade foram suspensas nesta quarta-feira, 2.

A professora foi socorrida, encaminhada para um atendimento médico e não corre risco de morte. Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, a profissional recebeu alta e se recupera em casa.

Conforme a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, três estudantes adolescentes, entre 13 e 15 anos, foram apreendidos suspeitos de envolvimento no ataque. Antes da agressão, eles "teriam quebrado câmeras de vigilância" da escola, informaram os militares. A Polícia Civil investiga o caso.

"Após o crime, foi iniciado um esforço conjunto entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, com o objetivo de apurar as circunstâncias do fato e localizar os jovens", informou a corporação, em nota. Após trocas de informações e ações de inteligência, uma adolescente foi localizada. Outros dois envolvidos no crime foram localizados, no final desta tarde, e foram apreendidos.

A prefeitura suspendeu as aulas nesta quarta-feira, 2, de todas as 82 escolas municipais da rede local, e diz que está prestando apoio à professora, aos estudantes e aos profissionais das instituições de educação.

O retorno das aulas está programado para esta quinta-feira, 3.