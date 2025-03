Professora de libras interpreta juramento para seu noivo surdo durante seu casamento e emociona web

Um gesto de amor e inclusão tomou conta das redes sociais e emocionou milhares de pessoas. Durante seu casamento civil, uma noiva surpreendeu a web ao interpretar o juramento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para seu noivo durante a cerimônia. O gesto de Juliana Alves Martins reforça a importância da acessibilidade e da inclusão em todos os momentos da vida. O vídeo da professora de Letras/Libras já ultrapassa 80 mil visualizações e tem recebido centenas de comentários repletos de carinho e admiração.

"Que lindo! O mais engraçado foi o ansioso querendo beijar kkk ‘ESPERA’ rsrsrs. Que Deus abençoe o casal!", comentou uma seguidora. "Ai gente, eu tô chorando e nem é comigo", escreveu outra. "Ah, o amor rompe qualquer barreira mesmo. ❤️", acrescentou mais uma.

Na legenda do vídeo, a noiva compartilhou sua gratidão pelo momento inesquecível: "Obrigada, meu Pai, por permitir viver esses momentos ao lado do grande amor da minha vida, meu marido perante a lei e, em breve, meu marido para a eternidade! Compartilhei com vocês a minha vontade de interpretar no meu casamento e os motivos que me fizeram tomar a decisão de não interpretar, mas Deus é tão maravilhoso que me permitiu viver essa experiência de uma outra forma!".