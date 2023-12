Primeiro PlayStation da história: quando surgiu, quem criou e como eram os jogos

Os videogames e gerações foram e são um marco pelo mundo quando se fala de entretenimento. Principalmente entre o público jovem, os consoles são uma forma de se divertir sozinho ou com os amigos. O PlayStation, por exemplo, foi e é um desses videogames de grande destaque no ramo, com formatos e jogos que marcaram a vida de milhões de pessoas.

A primeira versão, conhecida como "PlayStation 1", foi promissora e já chegou travando concorrência com as grandes empresas de consolos, como Nintendo e Sega, que já estavam em um duelo na indústria de eletrônicos.

Quando surgiu

O início da trajetória do PlayStation começou em 1995, no Japão, com o surgimento do PSOne, O console tinha um design fosco e elegante os jogos compatíveis rodavam por meio de CDs, que permitiam processamento em 3D e um som de mais qualidade. O PSOne vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo em apenas uma década.

O controle do PSOne ganhou quatro botões nos ombros, o que possibilitou aos jogadores uma maior possibilidade de ações e gameplays. Em 1997, o objeto foi sucedido pelo Dual Analog Controller e posteriormente pelo original DualShock, no mesmo ano.

Quem criou

A mente por trás da criação do PSOne é o engenheiro Ken Kutaragi, criador da linha de consoles de videogame PlayStation da Sony. Nascido em Tóquio, Japão, Ken se graduou em Engenharia Elétrica em 1975 e começou a trabalhar nos centros de pesquisa de novos produtos da Sony.

No início dos anos 90, Ken deu um salto na sua carreira quando apresentou o projeto de videogame chamado "Play Station" (PS), que seria a expansão de CD-ROM do Super Nintendo. Mas, a empresa não levou a ideia para frente e a ideia não saiu do papel. Kutaragi, então, convenceu a Sony a fazer do PlayStation um novo tipo de consolo. Com isso, surgiu em 1993, a Sony Computer Entertainment, presidida por ele.

O engenheiro Ken Kutaragi é o criador da linha de consoles de videogame PlayStation da Sony. (Foto/Wikipedia)

Como eram os jogos

Os jogos do PlayStation 1, ou PSone, eram em CD's de plástico transparente com duas faces, onde a gravação era feita pelo seu fabricante. Após o lançamento do primeiro console da Sony, alguns jogos chamaram atenção pela sua gameplay, como aqueles do gênero de luta, terror, ação etc. Abaixo, confira 10 dos principais jogos do primeiro PlayStation da história.

1. Castlevania: Symphony of The Night

Lançado em 1997, Castlevania: Symphony of The Night marcou muitas gerações - e continua marcando. O jogo ganhou foi um destaque por abandonar o sistema do game por fases. Ele é um jogo com forte características de RPG, que progride cenário por cenário, cumprindo tarefas, enfrentando inimigos e coletando itens e poderes importantes.

A abertura é um marco, com diálogos muito bem montados. Após a cena de início, controlando Alucard, filho de Drácula, o jogador tem que explorar um grande castelo, com o objetivo de evoluir a personagem ao máximo. Castlevania: Symphony of The Night é um jogo com bastante desafios e obstáculos, sendo considerado um dos games de alta dificuldade do PlayStation 1.

2. Silent Hill

Considerado durante muito tempo o melhor jogo de terror do PSOne, o primeiro Silent Hill ganhou o gosto do público pela sua narrativa e construção. Lançado em 1999, o game tinha uma característica única: o suspense. A névoa na tela, criada como disfarce às limitações gráficas do PlayStation, foi uma das características da franquia que acabou sendo uma das coisas mais assustadoras do jogo.

A narrativa muito bem construída, o protagonista humano e sem habilidades especiais e os sustos constantes fizeram desse jogo um dos grandes títulos do console. Certamente foi uma experiência bastante marcante para todos aqueles que puderam ver o nascimento dessa franquia.

3. Metal Gear Solid

Foi em Metal Gear Solid que o agente Solid Snake foi apresentado ao mundo. Mesmo quem nunca jogou um título da franquia certamente conhece ou já ouviu falar dessa personagem. Criado por Hideo Kojima e lançado em 1998, esse jogo foi um dos expoentes iniciais do gênero ação furtiva. A trama é excelente, com cutscenes incríveis para a tecnologia disponível na época.

Não podemos deixar de falar também de Psycho Mantis, o vilão máximo do primeiro Metal Gear. Ele ficou na memória dos jogadores por conversar direto com quem estava atrás do controle. Os títulos atuais da franquia são maravilhosos em tudo, porém devemos respeito eterno ao jogo que iniciou tudo.

4. The Resident Evil 2

Quase 100% dos fãs da franquia consideram The Resident Evil 2 o melhor de todos os títulos. Isso pode se confirmar pelo remake do game lançado recentemente para a atual geração. Esse jogo foi mesmo revolucionário, permitindo que os jogadores controlassem duas personagens diferentes: Claire e o lendário Leon.

A presença de dois pontos de vista diferentes, somada à maior liberdade de exploração em Raccoon City tornaram esse título uma verdadeira obra-prima na época. Os zumbis estavam ainda mais insanos do que no game anterior, oferecendo um nível de desafio absurdo aos jogadores.

5. The Resident Evil 3: Nemesis

Melhor do que The Resident Evil 2, só o 3. Quando os fãs da série achavam que a Capcom não podia mais surpreender, ela apresentou o retorno de Jill Valentine à série, além de um novo vilão: Nemesis, o maior pesadelo de muitos jogadores do final dos anos 90, que aparecia do nada e sem aviso com um lança-foguetes.

Por toda sua evolução na jogabilidade e por permitir boa exploração de Raccoon City, esse jogo foi um dos mais celebrados do PS1. Muitos jogadores daquela geração aguardam um remake ou mesmo uma remasterização caprichada de Nemesis para os consoles atuais.

6. Final Fantasy VII

Claro que não poderíamos nos esquecer do lendário embate entre Cloud e Sephiroth. Sem essas personagens e sem toda a evolução de jogabilidade proposta por FFVII, os dois títulos seguintes da franquia não seriam o sucesso que foram. Esse game trouxe mais vida às batalhas, além de cutscenes quase cinematograficas.

Foi um jogo conhecido também por sua narrativa e por apresentar personagens que se tornaram ícones da cultura geek e pop. Com tantos motivos, é justo que tenham anunciado o aguardo remake de Final Fantasy VII.

7. Tony Hawk's Pro Skater 2

Outro jogo conhecido por sua trilha sonora de fundo excelente, Tony Hawk's Pro Skater 2 trouxe um gameplay desafiador, com dezenas de recompensas e uma série de skatistas de renome. Não é errado dizermos que esse game ajudou a popularizar o skate no Brasil no final da década 90 e início dos anos 2000.

O título estimulava os jogadores a fazerem os combos mais complexos, para bater recordes de pontos. Manter o equilíbrio, no entanto, não era para qualquer um. Talvez por isso tenham liberado um skatista secreto, que nunca caía, o inesquecível Homem-Aranha. Só isso já fazia o jogo valer a pena.

8. Gran Turismo 2

Não podíamos esquecer do melhor jogo de corrida do PlayStation 1. Gran Turismo pode ser hoje uma franquia um pouco mal aproveitada pela Sony, mas em 1999 estava no auge. Afinal, eram 650 carros disponíveis, um número impressionante. A título de comparação, o primeiro GT e o terceiro tinham menos de 200.

Além dos carros, pistas inesquecíveis desafiavam todos os tipos de corredores. Deep Forest, Laguna Seca e Seattle Circuit eram algumas das que mais davam dor de cabeça aos jogadores. Para completar, o sistema de progressão de carreira, com a necessidade de tirar sua carteira de motorista, era um charme muito bacana que Gran Turismo 2 oferecia.

9. Tekken 3

Por fim, Tekken 3. Todos os jogos da franquia após esse título devem a ele tudo que são. Em termos de física, de jogabilidade e de mecânica, Tekken 3 foi o melhor jogo de luta de 1997. Vimos o retorno de personagens clássicos, como Yoshimitsu e Heihachi Mishima, além da chegada de inesquecíveis novos lutadores, como Eddy Gordo, Panda e Jin Kazama.

Quem jogou os títulos anteriores certamente sentiu que esse Tekken trouxe muitas novidades. Em termos de modo de jogo, por exemplo, havia o Tekken Ball, em que os jogadores deveriam atacar uma bola de vôlei, sem deixá-la cair. No quesito diversão, era um dos jogos mais legais.

10. Final Fantasy IX

Claro que poderíamos colocar aqui FFVII e FFVIII. Ambos são dos melhores RPGs já criados, sendo dois dos mais simbólicos títulos da franquia Final Fantasy. Contudo é FFIX quem chega mais perto da perfeição. É um jogo com gráficos de brilhar os olhos, com uma das melhores trilhas sonoras de Nobuo Uematsu e com a história mais divertida e complexa da série.

Final Fantasy IX é um RPG, um jogo de ação e, ao mesmo tempo, um game filosófico. Todas as personagens são bem desenvolvidas, tendo seus arcos combinados para formar um enredo sem falhas. Não bastasse isso, FFIX têm os summons mais legais de toda a franquia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)