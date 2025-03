Por que ovo de Páscoa é tão caro? Entenda os motivos da diferença de preços

Com a chegada da época em que é tradição presentear alguém especial com ovo de Páscoa, sempre aparece alguém para dizer que é melhor comprar uma barra de chocolate, já que os ovos de Páscoa costumam ser bem mais caros. Há quem acredite que o problema pode ser explicado apenas por uma variável, que seria o apelo comercial da data festiva. Mas este não é o único motivo. Saiba os motivos para a diferença de preço entre barra de chocolate e os ovos de Páscoa.

Levando em consideração a mesma marca de chocolate, é possível que a barra custe menos da metade do ovo, o que faz com que muitos consumidores se perguntem os motivos para ter tanto diferença assim no preço.

Maior custo para produzir

Uma das principais explicações é em relação ao custo de produção dos ovos de Páscoa, já que as empresas precisam contratar mais pessoas durante o período específico. É necessário também aumentar a produção do produto para conseguir atender à demanda que começa a crescer alguns meses antes do feriado.

Ainda em relação ao custo para produzir, as empresas estão acostumadas com embalagens pequenas das barras e dos bombons, enquanto para os ovos é preciso que elas sejam mais robustas para conservar a temperatura e o formato.

Transporte e armazenamento

Assim como as embalagens especiais, os ovos de Páscoa são transportados e armazenados de maneira diferente, já que o formato faz com que ele derreta mais rapidamente. Dessa forma, é necessário utilizar refrigeradores mais potentes, que são mais caros e gastam mais energia elétrica do que os tradicionais.

O transporte também precisa ser diferenciado, pois os ovos são mais frágeis do que as barras, sendo necessário um número maior de viagens para conseguir transportar toda a produção.

Cotação do dólar e inflação

Da mesma forma como acontece com outros produtos, os ovos de Páscoa estão à mercê da variação do dólar e da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontou alta de 16,53% no preço do chocolate em barra e bombons nos últimos 12 meses, conforme dados divulgados no início do mês. Nesse cenário, a inflação não atinge apenas os ovos, mas também os chocolates em geral.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)