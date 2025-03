Polícia prende suspeita de chefiar quadrilha que matou turista colombiano

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na sexta-feira, 21, a chefe de uma quadrilha que aplicava golpes drogando as vítimas com "Boa noite, Cinderela". Conforme as investigações, o grupo criminoso está envolvido na morte de um turista colombiano, ocorrida em outubro.

A suspeita foi detida por policiais da 21ª DP (Bonsucesso) e responderá por latrocínio consumado e furto. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da suspeita.

Em outubro de 2024, um turista colombiano caiu no golpe da quadrilha, foi drogado e levado para a comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Na ocasião, o turista passou mal após ingerir as drogas e morreu. Segundo a polícia, os criminosos fizeram compras com o cartão da vítima já morta.

Para aplicar os golpes, a suspeita é de que ela atuava com outras duas mulheres e um homem. As meninas se apresentavam como garotas de programa e levavam as vítimas para a Maré ou seguiam para residência dos alvos.

Uma vez nesses locais, de acordo com as investigações drogavam as vítimas a partir do uso de substâncias ministradas na bebida que ofereciam, fazendo a pessoa desmaiar.

"Com a vítima desfalecida, os criminosos realizavam transferências bancárias e compras com o cartão de crédito dela", relata a Polícia Civil.

Segundo as autoridades, a quadrilha atuava em bares e festas na Lapa, e também na roda de samba da Pedra do Sal, na Gamboa. Agora, os policiais realizam diligências para tentar prender os comparsas da líder da quadrilha.