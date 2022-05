Planta-pênis corre risco de extinção por causa de fotos de turistas; entenda

A página no Facebook do Ministério de Desenvolvimento do Camboja, publicou, no dia 11 de maio, quarta-feira, algumas fotos e um alerta para que as pessoas não “colham” a Nepenthes bokorensis, mais conhecida como planta-pênis. Moradores locais e turistas têm colhido a planta por conta de seu formato fálico ser curioso.

Entretanto, o Ministério alerta que a atitude é prejudicial para a planta. Essa não é a primeira vez que o governo realiza um alerta. Em 2021 o Ministério do Meio Ambiente também pediu para que os turistas não colhessem a planta, que corre risco de extinção.

Confira a postagem na íntegra:

“O que elas estão fazendo é errado, e, por favor, não o façam novamente no futuro. Obrigado por amar os recursos naturais, mas não colha para que seja desperdiçado”.

Conheça a Nepenthes bokorensis, popularmente conhecida como planta-pênis:

A Nepenthes bokorensis é uma espécie de planta carnívora encontrada no sul do Camboja que chega a medir até sete metros de altura, contando com bolsas capazes de prender formigas e outros insetos.

O Camboja está no ranking dos países que que mais desmatam no mundo. Apesar disso, a espécie havia ficado relativamente tranquila até 2009. Na época, François Mey afirmou que a conservação da planta estava “potencialmente vulnerável”, baseado no critério da União Internacional para Conservação da Natureza, citando o aumento do turismo e o desenvolvimento da terra como os riscos potenciais.

O monte Bokor, onde a planta se encontra, foi liberado para desenvolvimento privado pelo governo do Camboja.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)