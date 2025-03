Pets têm signos? Saiba mais como funciona a astrologia dos animais

Ao nascer, cada indivíduo é marcado por diversos tópicos: além da personalidade de cada um, fatores externos também influenciam em seu comportamento, como as influências astrológicas que recebem. A posição solar no momento do nascimento é um desses fatores e pets, assim como seus tutores, podem ser moldados por isso.

Como uma forma de ajudar na compreensão não somente da personalidade, mas também das necessidades dos bichinhos, a astrologia é um elemento essencial. Conheça os signos:

Signos de Fogo

Áries, Leão e Sagitário

Pets de do elemento fogo são carinhosos, carismáticos e muito brincalhões. Adoram receber atenção de todos e podem ter episódios bastante temperamentais caso não recebam o que querem. São ótimos para quem busca bichinhos que fazem a alegria e ao mesmo tempo que são independentes.

Signos de Terra

Touro, Virgem e Capricórnio

Animais que são leais e calmos, os pets de Touro, Virgem ou Capricórnio são os ideais. Entretanto, são bichinhos que necessitam de rotina fixa. Dessa forma, se você for um tutor apegado aos detalhes que envolvem seu animal, os pets do elemento Terra são para você.

Signos de Ar

Gêmeos, Aquário e Libra

Curiosos e sociáveis, adoram brincadeiras e podem ser muito criativos. Entretanto, eles podem cansar, ser imprevisíveis quando prezam por seu espaço pessoal.

Signos de Água

Cancêr, Peixes e Escorpião

Ciumentos, mas carinhosos. Os pets desses signos possuem a intuição apurada. Para esses animais o ciúmes e o afeto andam juntos. Também são tímidos e se assustam com facilidade.

Por Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.