Pai que sequestrou a própria filha e fugiu de Santa Catarina é preso na Rocinha, Rio

O pai que fugiu com a filha de 8 anos após perder a guarda da criança para a mãe, em Blumenau (SC), foi preso nesta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro. O músico Anderson Rafael Hasse, de 40 anos, estava com a filha no interior da comunidade da Rocinha. O pai foi colocado à disposição da Justiça e a menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, informou que o pai se entregou à justiça na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Bruno Fernando Alves de Oliveira, a menina também foi entregue e, aparentemente, está bem.

Segundo o advogado de Hasse, Alessandro Jesus Mendes, a mãe da menina viajou para o Rio para levar a filha de volta para casa. Ao Estadão, Mendes disse que vai aguardar a audiência de custódia no Rio e a eventual transferência do pai para Santa Catarina para pedir à justiça a revogação da prisão. "Ele não tem antecedentes, é reconhecidamente bom pai, boa pessoa, e não apresenta risco para a investigação. Fez o que fez para proteger a filha. Não tem porque continuar preso."

Em caso de negativa, ele pretende entrar com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que ele responda ao inquérito policial em liberdade.

A Polícia Civil do Estado do Rio informou que policiais civis da 11ª Delegacia (Rocinha) foram avisados do paradeiro da criança e fizeram a prisão do homem em conjunto com a Polícia Militar. Ele e a filha estavam na localidade denominada Laboriaux, na Rocinha.

Pai e filha estavam desaparecidos desde o dia 5 de março, quando ele deveria ter levado a criança à escola, em Blumenau, onde a mãe iria buscá-la. A mulher foi ao encontro da filha, mas ela não estava no estabelecimento escolar. A mãe, Mariane de Freitas, não conseguiu localizar o pai e registrou um boletim de ocorrência. Os policiais foram à casa de Hasse e não o encontraram.

No último dia 14, a pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão dele por sequestro, por sequestro, cárcere privado e desobediência à ordem judicial. Conforme a polícia de Santa Catarina, Hasse tinha a guarda da filha compartilhada com a mãe. No entanto, ele perdeu a guarda judicialmente, devido à prática de alienação parental - o pai teria adotado estratégias visando afastar a criança do convívio com a mãe.

A investigação apontou que o músico teria planejado a fuga com a filha durante três meses. Foi apurado que ele vendeu alguns bens, como instrumentos musicais, e tomou dinheiro emprestado, totalizando cerca de R$ 60 mil.

Na última vez em que foram vistos, no dia 1º de março, pai e filha tinham viajado até Ilhota, cidade catarinense do Vale do Itajaí, usando um carro de aplicativo. Ele estava com malas e alguns instrumentos musicais. Ao motorista, Hasse disse que viajaria para uma cidade do oeste catarinense para se apresentar com sua banda durante o Carnaval. A polícia ainda investiga se outras pessoas ajudaram o homem na fuga.