A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Se confessar, por exemplo, é um ato de humildade em reconhecer os próprios erros e se sentir mais próximo do amor de Deus. A remissão é um dialógo com o Pai que sempre deve ser sincero e com uma vontade imbatível de não viver no erro. A conversa pode ser também feita com algum padre, instrumento humano para redimir a sociedade.

Abaixo, confira três orações para realizar antes da confissão, seja ela sozinha ou com algum representante da Igreja.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Orações para fazer antes da confissão

Oração para fazer uma boa confissão

“Senhor, iluminai-me para me observar como Vós me observas, e dai-me a graça de me arrepender verdadeira e efetivamente dos meus pecados. Ó, Virgem Santíssima, ajudai-me a fazer uma boa confissão.”

Oração do Cardeal de Noailles para antes da confissão

“Oh! Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu pequei. E se eu digo que não pequei, sou mentiroso, e a verdade não está em mim. Vossos olhos estão sempre sobre mim e veem tudo o que há de imperfeito e criminoso em mim, e meus pecados não estão escondidos de Vós. Faz-me conhecê-los, pois quem conhece os próprios pecados? Faz-me conhecer o número, a gravidade e tudo o que me é necessário saber, para que eu os confesse com sinceridade e os deteste fortemente. Dando-me a graça de conhecê-los, dai-me também o ódio e a aversão a eles, formai em mim um arrependimento de tê-los cometido e a decisão de não mais cometê-los. Dai-me um espírito de penitência e, tendo quebrado a dureza do meu coração, faz com que saiam lágrimas de arrependimento, Vós que, acertando a rocha no deserto, transformou-a em uma fonte de água viva. E, a fim de que as lágrimas de contrição que eu derramarei diante de Vós transformem-se em um banho salutar que devolve a vida e a saúde a minha alma, coloque-os sob as lágrimas e o sangue que Jesus Cristo, Vosso Filho, derramou por mim e atende-o ascendendo em meu coração o fogo de Vosso amor. Eu desejo amar-vos muito, Oh meu Deus, a fim de que vós me perdoeis dos meus muitos pecados. Assim seja.”

Oração à Maria para antes da confissão

“Minha Senhora e minha Mãe, dai-me a graça de conhecer meus pecados em todo o seu tamanho, em toda a sua gravidade e em toda a sua malícia, e dai-me inquebrantável ódio a esses pecados, para que, odiando-os assim, eu possa vencê-los.

Dai-me aquela forma perfeitíssima de arrependimento que Vós quereis de mim, aquela compunção de David penitente, aquele seu lamento sereno e cheio de confiança, aquela sua dor pungente.

Fazei, ó minha Mãe, com que meus pecados estejam sempre diante de mim, e dai-me aquele coração contrito e humilhado que Vós não desprezais.”

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)