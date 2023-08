Orações para acordar cedo e não se atrasar

Acordar cedo pode parecer um grande desafio para muitas pessoas, ainda mais quando sobrecarregadas mentalmente. Corpo e o cérebro somente querem descansar para renovarem as forças e tornam o sono pesado, às vezes díficil de acordar com despertador.

Alinhada com hábitos para acordar cedo, como regulação das atividades e do sono, a oração para acordar cedo é uma auxiliadora para que você desperte a tempo de se organizar, sem pressa, e ir para seus compromissos.

Confira abaixo a oração para acordar cedo e não se atrasar.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Sou filho de Deus. Deus manifestando-se como Sol indica-me o melhor momento para acordar, para que eu possa trabalhar ou estudar.

Por isso, levanto-me com o raiar do Sol e logo começo a estudar com alegria.

A sabedoria de Deus abençoa meu despertar e orienta meus estudos.

Por isso minha mente esta sempre desperta e soluciona qualquer problema."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)