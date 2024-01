Oração poderosa para chover urgentemente

A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Esperar que uma chuva caia, principalmente quando está muito calor, pode ser agoniante, ainda mais em regiões onda a precipitação não ocorre com muita frequência. No entanto, manter a fé que Deus e dar-lhe confiança alimentará a esperança de que o calor, devido as altas temperaturas, cesse mais breve possível. Abaixo, confira a Oração para parar de chover e fazer sol.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra

Tu és para nós existência, energia e vida

Criaste o homem à Tua imagem

a fim de que com o seu trabalho ele faça frutificar

as riquezas da terra

colaborando assim na Tua criação.

Temos consciência da nossa miséria e fraqueza:

nada podemos fazer sem Ti.

Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol

e fazes cair a chuva,

tem compaixão de todos os que sofrem duramente

a seca que nos ameaça nestes dias.

Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas

com confiança pela Tua Igreja,

como satisfizeste as súplicas do profeta Elias

que intercedia em favor do Teu povo.

Faz cair do céu sobre a terra árida

a chuva desejada

a fim de que renasçam os frutos

e sejam salvos homens e animais.

Que A chuva seja para nós o sinal

da Tua graça e da Tua bênção:

assim, reconfortados pela Tua misericórdia,

dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu,

com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede.

Por Jesus Cristo, Teu Filho,

que nos revelou o Teu amor,

fonte de água viva, que brota para a vida eterna.

Amém."

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)