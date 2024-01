Oração poderosa de Santo Amaro

Comemorado no dia 15 de janeiro, Santo Amaro foi o primeiro discípulo de São Bento de Núrsia. Modelo de virtude, ele é conhecido também por sua obediência e caridade aos mais pobres.

Este santo renunciou toda herança recebida e viveu o dom de ensinar no mosteiro Beneditino na França. Santo Amaro é considerado o protetor contra várias doenças, como gripes, dores de cabeça, enxaquecas, artrose e artrite.

VEJA MAIS

Em momentos de dificuldades e inseguranças, recorra ao santo por meio de sua oração, para entrar em comunhão com o grande intercessor de Deus e receber benções em sua vida.

Abaixo, confira as orações dedicadas para o Santo Amaro:

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Ó glorioso amigo de Deus, milagroso e poderoso intercessor, Santo Amaro! Nós nos regozijamos pela vossa entrada no céu; e rendemos graças à Santíssima Trindade, que vos fez tão grande e vos enriqueceu de tantos bens, glorificando-vos na terra em presença dos reis e cobrindo-vos de incomparável glória no céu. Oh! Como vos alegrais na bem-aventurada presença de Deus! Como exulta o vosso coração no gozo do sumo Bem! Como se satisfaz agora o vosso ardente desejo no seio do altíssimo! Não vos esqueçais de nós que suspiramos neste vale de lágrimas, expostos às ilusões do mundo, às tempestades das paixões, às tentações do inimigo. Lembrai-vos que estamos em perigo de perder aquele trono que Deus nos preparou. Alcançai-nos, pela vossa intercessão, luz para conhecer o verdadeiro caminho, perseverança para dele não nos apartarmos, e a graça de resistir ao demônio e vencer as nossas paixões. Nós queremos imitar as vossas virtudes, mas ajudai-nos com a vossa intercessão e não nos abandoneis até que nos tenhais introduzido na eterna pátria. E, assim como sempre fostes abrasado de amor para com o próximo e curastes um sem número de doentes, restituindo-lhes a saúde, dignai-vos também alcançar-nos a graça que vos pedimos (faz-se o pedido …), se for da divina vontade e para nossa salvação, a fim de que possamos na terra servir a Deus, e no céu bendizê-lo e louvá-lo por toda eternidade. Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)