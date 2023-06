Para se manter sempre seguro na Fé de Deus, muitas pessoas recorrem à oração pedindo por livramento de todos os males e tentações que possam cruzar seus caminhos.

Com a intercessão da Virgem Maria, do Espírito Santo e de todos os anjos, a proteção divina pode pairar sobre você, tirando todas as forças do diabo que sempre tenta lhe tirar dos caminhos da luz. Confira abaixo oração poderosa de descontaminação.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.

Eu, em nome de Jesus Cristo, ordeno que saia de mim, todo espírito de contaminação.

Eu, em nome de Jesus Cristo, corto de mim, toda contaminação espiritual, toda a fúria do demônio, toda a seta e todos os dardos inflamados do inimigo.

Eu, em nome de Jesus Cristo te proíbo de tocar em mim.

Eu, em nome de Jesus Cristo, corto de mim toda maldição, todo jugo hereditário negativo.

Eu me lavo agora juntamente com todos os meus no Sangue de Jesus.

Eu me escondo agora sob a proteção do Altíssimo e tomo posse do poder do Espírito Santo.

E me abrigo agora sob o Manto protetor da Virgem Maria e da sua intercessão e da intercessão de todos os Anjos e Santos. Amém.

O Sangue de Cristo que lava e liberta me lave e liberta e cubra com o seu poder a nós e nossas famílias. (Três vezes).

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás.

Nunca me aconselhes coisas vãs.

É mau o que me ofereces.

Bebe tu mesmo teu próprio veneno

Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Amém.

Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra

e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;

nasceu da Virgem Maria;

padeceu sob Pôncio Pilatos,

foi crucificado, morto e sepultado;

desceu à mansão dos mortos;

ressuscitou ao terceiro dia;

subiu aos Céus;

está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,

de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo;

na santa Igreja Católica;

na comunhão dos Santos;

na remissão dos pecados;

na ressurreição da carne;

e na vida eterna.

Amém."

Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip