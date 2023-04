Somente os familiares e conhecidos de uma pessoa desaparecida sabem a angústia que é viver com a incerteza sobre a integridade dela. Nessa situação, a movimentação de todos os esforços é indispensável, seja da polícia, investigadores, amigos, vizinhos etc. Em meio à aflição, devemos nos apegar a Deus e acreditar que ele está à frente da situação, para que a fé e a esperança pelo reaparecimento da pessoa desaparecida ocorra o mais breve possível. Confira a oração pelas pessoas desaparecidas.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

Meu Senhor e grandioso Pai, entro em tua presença neste momento para pedir pela vida dessa pessoa que está desaparecida (diga o nome da pessoa), Senhor tu sabes o que aconteceu e a onde ela se encontra neste momento. Senhor para ti, nada é impossível, então envia teus anjos neste momento até a onde essa pessoa estiver e traz de volta em paz e segurança. Que nada de mal venha a acontecer e se tiver algum mal por de trás desse sumiço que saia agora me nome de Jesus, eu não aceito nenhum mal, tudo que estiver acontecendo, se foi esquecimento, problema mental, problema físico que esta fazendo com que essa pessoa fique longe de casa que saia agora da vida, do corpo e da mente dela, se alguém esta forçando ele a ficar longe de casa que o Senhor meu Deus envie socorro e de o livramento em todas as situações que ele possa se encontrar em nome de Jesus Cristo. Eu determino em nome de Jesus e creio que essa pessoa voltará para casa em segurança e em paz, e que a família vai ter tranquilidade e fé, crendo na providência divina. Amém e Graças a Deus.

(*Estágiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)