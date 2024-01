A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

O sucesso é algo que muitas pessoas desejam ter em suas vidas, para viverem bem e satisfeitas. No trabalho ou na vida pessoal, ele sempre é bem-vindo, por trazer mais conforto e menos preocupação com infelicidades e frustrações.

Para ter sucesso no âmbito pessoal e consequentemente profissional, sem que a inveja de terceiro atrapalhe sua trajetória, peça a Deus, com toda a sua fé, para que a abundância, seja ela onde você quiser, faça parte da sua vida. Abaixo, confira a oração para ter sucesso profissional e pessoal

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo, revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe! Coisas maravilhosas chegam a minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo.

Agradeço a tudo que sou e tudo que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a Consciência Una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são muletas. Quem tem pernas fortes como eu, não precisa de muletas.

Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos estou mais feliz! Eu sou saudável. Meus músculos são fortes, minha pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida.

Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento, que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo com todos que convivo. Obtenho sempre alegria no contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui e já é perfeito. Obrigado, obrigado, obrigado! A minha vida é do tamanho dos meus sonhos! Solução, solução, solução. Sou perfeito(a), sou saudável em corpo e consciência, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz, inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que peço, acredito firmemente no poder da minha mente! Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)