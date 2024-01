Manter o foco em um objetivo, às vezes, pode ser uma tarefa desafiadora para quem traçou uma meta a ser alcançada, uma vez que tentações mais confortáveis parecem ser o melhor caminho. No entanto, o mais viável é sempre tentar, ao máximo possível, a determinação naquilo que você deseja, pois o ganho dela parece ser positivo para você ou para terceiros.

Quando você sentir que está desviando dos seus objetivos, converse com Deus e peça foco, perseverança e o melhor direcionamento para chegar onde você deseja. Abaixo, confira a oração para ter mais foco e alcançar um objetivo.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Meu Deus Amado, em o nome Maravilhoso do Senhor Jesus, com toda fé e respeito eu me coloco na sua Gloriosa presença para pedir que o Senhor me ajude a ter mais foco e concentração. Pai Eternal Por favor, me ajude primeiro a descobrir quais são, segundo o vosso coração, os verdadeiros objetivos que eu com a sua poderosa ajuda, devo buscar e conquistar.

Meu Deus Altissimo! Por favor, tenha piedade de mim, e retire poderosamente da minha mente, pensamento, emoção, sentimento, atitudes, estudos, carreira, espirito e vida, todas as obras ou qualquer tipo de influência das forças do mal que estão atrapalhando e impedindo que eu tenha foco, concentração e disciplina para eu conseguir descobrir, e atingir os meus verdadeiros propósitos.

Senhor Deus de Israel, em nome Vitorioso do Senhor Jesus, por favor, derrame sobre a minha vida doses redobradas de sabedoria, inteligência, foco, concentração, disciplina, entusiasmo, perseverança e fortaleza de espírito, para que eu nunca me distraia com coisas sem importância, que eu sempre tome as decisões certas, e que eu de atenção somente aquilo que, de fato, vai fazer toda diferença, para eu conquistar os meus sonhos.

Meu Deus Altíssimo! E com o coração cheio de gratidão e alegria, que eu te agradeço pelo Senhor ter me ajudado a escolher as minhas verdadeiras metas, por ter me dado sabedoria e inteligência para eu tomar as decisões certas, e na hora certa. Pai Amado, eu te agradeço também por ter mantido sempre a minha mente, pensamentos, coração, atitudes e espirito sempre disciplinados e focados somente no que era realmente importante para mim, com a sua poderosa ajuda, ter atingido os sonhos e objetivos, que o Senhor colocou no meu coração. Amém!"

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)