Infelizmente, o equilíbrio mental de muitas pessoas é fortemente abalado, seja por questões pessoais ou não. Às vezes, lutar contra esses problemas pode parecer um desafio, uma vez que alguns não dependem somente da sua vontade, diminuindo a expectativa de resolução e, talvez, interferindo em suas atividades do dia a dia.

Para contornar esses problemas que pairam sobre sua sanidade mental, confira a oração para ter equilíbrio mental..

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Deus, nosso Pai Maior, a quem sempre recorro nos momentos de aflição. Olhe por mim neste momento.

Peço a Vós que afaste todos os pensamentos e sentimentos que me trazem desequilíbrio emocional, que me trazem tristeza, que me trazem angústia e medo.

Afaste toda e qualquer energia que me desequilibra, afaste toda e qualquer influência que me tire da positividade.

Peço a Vós que eu encontre a força para atuar contra toda e qualquer negatividade.

Sei que a espiritualidade atua pela Vossa vontade. Peço a Vós que cheguem até mim forças do bem, que chegue até mim a luz, a bondade, a serenidade, a paz de espírito.

Peço que habite em mim o amor, os bons pensamentos, os bons sentimentos. que a alegria habite meu coração e domine as minhas emoções, para eu vencer todos os desafios da vida terrena.

Peço a Vós por paz, por equilíbrio emocional, por equilíbrio mental, por paz espiritual, por alegrias, e por um caminho mais leve em busca da minha felicidade e da minha evolução.

Que assim seja!

Que assim se faça!

Que assim se cumpra!

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)