A depressão é um transtorno mental que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, impossibilitando, na maioria das vezes, a realização de atividades simples, como banhos, refeições e até mesmo o contato com outras pessoas. O acompanhamento com profissional é indispensável para os tratamentos corretos. Se você é uma pessoa que se encontra nessa situação, saiba que você não está sozinho: Deus intercede pela sua vida. Confira a oração para se libertar da depressão, para que esse período seja superado.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Em nome do Pai, do FIlho e do Espírito Santo. Amém!

Eu decidi neste momento me dirigir a ti, meu Senhor, para expor a situação que estou vivendo.

Eu decidi que eu quero me libertar desta depressão.

Eu decidi que somente o Senhor tem o senhorio da minha vida.

Eu decidi que não existe impossível para o Senhor.

Eu decidi que a Tua graça me basta e me liberta.

É a minha decisão, diante de tudo isso, que irá mudar esta situação que me impede de viver a Tua graça, Senhor.

Eu creio Senhor que sois Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo Salvador de todo gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo santificador.

Senhor hoje pedimos a graça da libertação da depressão por nós e por aqueles cujos nomes lembramos neste momento…

Em nome de Jesus liberta-me Senhor da depressão.

Em nome de Jesus liberta-me da angústia.

Em nome de Jesus liberta-me da ansiedade.

Senhor que o Teu poder libertador, livre e liberte o espírito da depressão retirando todas as amarras e todas as formas de manifestação da angústia. Cura Senhor onde esse mal se instalou, arranque pela raiz esse problema, cure as lembranças dolorosas, os traumas, ressentimentos e as marcas negativas.

Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com Teu poder e em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Livra-me Senhor de todo o mal, e que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curado e libertado na Tua presença.

Eu renuncio no poder libertador de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao medo, à incerteza, à desesperança e me apego em Teu poder Senhor, em Tua graça, em Tua bênção.

Dai-me Senhor a graça da libertação da depressão.

Dai-me Senhor a graça da libertação da angústia.

Dai-me Senhor a graça da libertação da ansiedade.

Amém.

Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação mas livrai-nos do mal.

Amém."

