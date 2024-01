Oração de São Timóteo

Celebrado no dia 26 de janeiro, São Timóteo foi um bispo cristão do século I que morreu por volta do ano 80 d.C. Nascido em Listra, na Ásia, ele cresceu no judaísmo e se converteu ao cristianismo aos 20 anos, quando passou a seguir a vida missionária.

Ao lado do apóstolo Paulo, seu grande amigo e companheiro, percorreram muitas comunidades. Fiel colaborador aos apóstolos, Timóteo esteve junto de Paulo em várias viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma.

Às vezes ele ia sozinho, sob recomendação de Paulo: “Estou lhes mandando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor: manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei”. Por volta do ano 66, o apóstolo Paulo nomeou Timóteo, que era bispo de Éfeso, para liderar a Igreja da Ásia Menor. Ele morreu no ano 97.

Abaixo, confira a oração a São Timóteo

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Pai de amor, que escolheste Timóteo para ser um grande apóstolo, convertei-nos também a nós e inspirai-nos gestos de renovação da sociedade e das nossas comunidades eclesiais. Por Cristo nosso Senhor, amém.

São Timóteo, rogai por nós."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com, Mirelly Pires)