Para o estudante de ensino superior, a época do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é desafiadora, tanto pela escolha do tema e processo de produção quanto pelo dia de apresentação. Nesse momento de altos e baixos é importante manter a fé em Deus e ter esperança de que no final tudo dará certo, com a aprovação e a nota máxima sendo a recompensa do trabalho árduo. Por isso, confira a oração para quem vai escrever e defender TCC.

Como se preparar para orar?

1 - Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e sem ser interrompido;

2 - Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

3 - Comece a oração;

4 - Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração

"Criador inefável,

que dos tesouros de sua sabedoria,

estabelecestes três hierarquias de anjos,

organizando-as em ordem maravilhosa

acima dos céus,

conduzindo-as pelas regiões do universo

com arte e beleza.

Tu que és proclamado

a verdadeira fonte da luz e da sabedoria,

e o princípio super-eminente

acima de todas as coisas,

infunde um raio de teu brilho

nos lugares escuros de minha mente;

afasta de minha alma as duas escuridões

nas quais nasci; o pecado e a ignorância.

Tu tornas eloqüente à língua das crianças.

Refina a minha fala

e derrama sobre meus lábios

a bondade de sua benção.

Dá-me

o dom do discernimento,

a capacidade da memória,

a habilidade para aprender,

a sutileza para interpretar

e a eloqüência do discurso.

Orienta o começo do meu trabalho,

dirige seu desenvolvimento

e Leva-o a conclusão.

Tu que és verdadeiro Deus e verdadeiro homem,

e vives e reinas para sempre.

Amém."

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)