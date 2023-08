Oração para passar no ENEM e em qualquer vestibular

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), assim como outros exames que testam conhecimentos, é, para algumas pessoas, um desafio, pois é realizado somente uma vez no ano, o que aumenta ainda mais a ansiedade da aprovação. Alguns estudantes passam meses ou anos estudando para ter um bom desempenho na hora da prova.

Para que ao realizar a prova você lembre de tudo o que estudou e tenha um bom exame, confie no poder divino de Deus e reze a oração abaixo para passar no ENEM ou em qualquer vestibular.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para que possa ficar sozinho e sem ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração para passar no ENEM

"Querido Senhor, ao fazer este exame, agradeço-lhe que o meu valor não se baseia no meu desempenho, mas no seu grande amor por mim.

Entre em meu coração para que possamos atravessar este tempo juntos.

Ajude-me, não apenas com este teste, mas com os muitos testes de vida que certamente surgirão em meu caminho.

Ao fazer este exame, lembre-se de tudo que estudei e seja gentil com o que deixei passar.

Ajude-me a manter o foco e a calma, confiante nos fatos e na minha capacidade, e firme na certeza de que, aconteça o que acontecer

hoje, você estará comigo."

Oração para passar no vestibular

"Acalme minha mente, com abundância de graça, favores e bênçãos, clareza clara com atenção focada no que preciso lembrar e reter para obter minha licença de casamento e terapia familiar na Califórnia.

Por favor, abra a porta para uma nota de aprovação no meu exame com você ao lado do meu pai no céu, conduzindo e direcionando-me para a resposta correta e melhor.

Amém"

Oração para não reprovar e passar no próximo exame

Pai do Céu.

Jesus, por favor, estou cansado de ser reprovado nos exames, cansado de lutar financeiramente e academicamente.

Trabalho tanto, mas ainda assim fracasso.

Por favor, preciso de sua graça e favor para passar no vestibular.

Eu quero passar, quero passar nos exames ICO também.

Eu quero ser bem sucedido.

Eu quero parar de sofrer financeiramente.

Esses sofrimentos são demais para eu suportar.

Por favor, senhor, me perdoe e me ouça.

Amém!

Oração por sabedoria e conhecimento

Querido Pai Celestial, você sempre foi meu redentor e salvador. Busco sua orientação e proteção para meus dois filhos. Não é nossa esperteza que navegamos até agora. É a sua misericórdia sem fim apenas para nós. Senhor, estou aqui com um grande problema. Meus filhos não estão tirando notas nos exames. Eles estão sempre à beira do fracasso. Eles trabalham duro enquanto se preparam para os exames.

Mas no exame eles não conseguem se sair bem. Eles estão se esquecendo e seus papéis de resposta estão quase em branco ou escrevendo respostas incorretas. Milagrosamente, eles estão apenas passando na última série. Portanto, a admissão na próxima aula é sempre um desafio. Por favor, Senhor, ajude os dois com bastante sabedoria e gentilmente tenha misericórdia deles e remova quaisquer maldições e feitiços sobre eles. Deixe que ambos sejam capazes de lidar bem com os exames para que obtenham boas notas nos exames da escola e da universidade e sejam selecionados nas melhores empresas para emprego.

Por favor, ajude meus dois filhos com sabedoria suficiente para enfrentar o futuro. Obrigado Senhor por todas as bênçãos em nossa vida. Em Nome de Jesus eu oro.

