Oração para parar de tossir

A tosse é um reflexo natural do corpo que tenta eliminar irritantes e secreções das vias respiratórias. No entanto, quando essa forma de proteção ocorre de maneira persistente, pode incomodar bastante e afetar negativamente a qualidade de vida.

Causada por alergias, resfriados, gripes ou problemas respiratórios mais sérios, a tosse incessante pode prejudicar atividades diárias, como o sono, trabalho, conversas, etc. Por isso, se você quer se livrar disso e voltar a viver sua vida normalmente, peça a Deus para que a tosse desapareça. Abaixo, confira algumas orações.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Orações

Primeira oração

"Querido São Brás, Peço tua ajuda para parar de tossir, para que minha garganta seja curada e a tosse desapareça.

Com tua poderosa intercessão, traga alívio e bem-estar ao meu corpo.

Em gratidão, eu lhe agradeço, São Brás. Amém"

Segunda oração

“São Brás com as suas forças irá me curar, vou melhorar e me livrar dessa tosse que há muito me perturba e me tira a paz. Com suas forças e com seus poderes, faça com que essa tosse saia de mim e que eu encontre formas para cessá-la, pois não aguento mais. Tu, que é o santo dos enfermos, atenda ao meu pedido. Amém”.

Terceira oração

“Senhor, em tuas mãos entrego minha saúde. Peço a tua ajuda para cessar esta tosse que tanto me incomoda. Conceda-me a paz e o alívio que tanto necessito. Em tua infinita bondade, eu confio. Amém”.

Quarta oração

“Amado Deus, liberta-me desta tosse que me impede de viver plenamente. Com tua misericórdia, restaura minha saúde e acalma meu corpo. Que eu possa encontrar alívio e conforto em tua presença. Em nome de Jesus, Amém.”

Quinta oração

“Virgem Maria, mãe amorosa e protetora, rogo por tua intercessão. Peço tua ajuda para parar de tossir, para que eu possa desfrutar de uma vida saudável e plena. Com tua proteção maternal, livra-me dessa aflição e traz alívio para meu corpo. Com gratidão, lhe agradeço, Maria. Amém.”

Oração para bebê parar de tossir

"Querido São Brás, protetor da garganta e da saúde,

Neste momento, venho humildemente lhe pedir ajuda para meu bebê querido.

Que sua intercessão traga alívio para a tosse que o aflige,

Que sua luz cure sua garganta delicada e traga conforto para seu corpo.

Peço que afaste qualquer desconforto ou mal-estar,

E que meu bebê possa descansar e dormir tranquilo.

Com sua poderosa presença, que a tosse se vá,

Deixando meu pequeno livre de qualquer aflição.

Amém.”

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)