A prática da oração é a forma mais usada pelos cristãos para entrar em comunhão com Deus e recorrer à Sua presença espiritual. Com ela, é possível conversar com Deus, suplicar por benções, proteção e agradecer pelas graças alcançadas, não importa o lugar em que nos encontremos.

Esperar que uma chuva passe pode parecer desesperador, principalmente quando está muito forte. No entanto, manter a fé que Deus e dar-lhe confiança alimentará a esperança da tempestado cessar o mais breve possível. Abaixo, confira a Oração para parar de chover e fazer sol.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração; Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

"Ó Senhor Jesus, Tu és meu refúgio e socorro em tempos de angústia. Ao olhar para o céu, sentindo as gotas de chuva em minha pele, meus pensamentos vagam em sua direção com uma oração para que parem. Por favor, ouça-me e faça esta chuva incessante desaparecer para que eu possa desfrutar da Sua graça amorosa, livre de preocupações e ansiedade.

O Salmo 23:4 diz: “Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo”. Por favor, fique perto de mim e garanta que a umidade seja desfeita por sua mão poderosa para que a alegria retorne às nossas vidas sem falta. Amém!"

