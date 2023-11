Oração para o Dia de Ação de Graças

No cristianismo, o Dia de Ação de Graças significa agradecer pelas graças alcançadas e pedir novas possibilidades de realizações para o ano que vem. Para o catolicismo, é importante prosseguir e unir os cristãos, ensinando-os a seguirem na fé, agradecerem por cada objetivo alcançado e manterem, principalmente, a união.

No Brasil, o dia é comemorado por algumas famílias, escolas e empresas na última quinta-feira de novembro. O Comitê Brasileiro do Movimento de Resgate do Dia Nacional de Ação de Graças se esforça para manter a cultura do agradecimento das pessoas a Deus, em um trabalho de mais de 15 anos que busca aproximar as pessoas da era cristã e fazê-las aceitar Deus em seus corações e servirem de agradecimento à igreja e à pátria. O símbolo do Dia de Ação de Graças são as comidas servidas nas comemorações. Abaixo, confira a oração para rezar no Dia de Ação de Graças.

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo para poder ficar sozinho e não ser interrompido;

Sente-se em um local confortável e respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo;

Comece a oração;

Pronuncie ou mentalize as palavras com muita fé para que as energias se aproximem.

Oração de ação de graças de agradecimento

"Senhor Deus,

Obrigado por todas as graças que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos pela vida de todos os familiares e amigos que estão aqui neste dia, e por aqueles que não podem estar.

Obrigado pela dádiva que é acordar a cada novo dia. Obrigado, Senhor, por nós mostrar a fé e a preciosidade da vida através do olhar de todos aqueles que amamos. Obrigada pela natureza que nos nutre e pela luz de cada novo amanhã.

Obrigado por cada refeição que o Senhor coloca em nossa mesa, obrigado por nos dar um teto e um lar seguro para nos abrigarmos e para repousar os nossos corpos cansados, e obrigado pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo nosso amor e união.

Obrigado, Deus, por estar sempre presente em nossas vidas, olhando e rogando por nós, nos guiando e nos protegendo.

Obrigado, Senhor, por todas as graças que nos concede e por nos conceder a sua benção, hoje e sempre. Amém!"

Oração de ação de graças para crianças

"Nos reunimos no Dia de Ação de Graças

Para ser agradecido

Celebrar

Para te agradecer, Santo Deus,

Por amar e nos prover

Sempre.

Nós te amamos, Senhor e Salvador,

e Louvado seja o seu maravilhoso nome,

Por causa das bênçãos que você deu.

Nunca mais seremos os mesmos.

Ajude-nos a lembrar

Para ser grato todos os dias,

Para andar no caminho que você tem feito

e louve o seu Santo Nome.

Um homem."

Oração de ação de graças após a comunhão

"Eu vos dou graças, ó senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, porque, sem mérito algum de minha parte, mas somente pela condescendência da vossa misericórdia, vos dignastes saciar-me, a mim pecador, vosso indigno servo, com o sagrado Corpo e o precioso sangue do vosso Filho, nosso senhor Jesus Cristo.

E peço que esta santa comunhão não me seja motivo de castigo, mas salutar garantia de perdão. Seja para mim armadura de fé, escudo de boa vontade e libertação dos meus vícios.

Extinga em mim a concupiscência e os maus desejos, aumente a caridade e a paciência, a humildade e a obediência, e todas as virtudes.

Defenda-me eficazmente das ciladas dos inimigos, tanto visíveis como invisíveis.

Pacifique inteiramente todas as minhas paixões, unindo-me firmemente a vós, Deus uno e verdadeiro, feliz consumação do meu destino.

E peço que vos digneis conduzir-me, a mim pecador, àquele inefável convívio em que vós, com vosso Filho e o Espírito Santo, sois para os vossos santos a luz verdadeira, a plena saciedade e a eterna alegria, a ventura completa e a felicidade perfeita.

Por Cristo, nosso senhor. Amém."

