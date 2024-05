Oração para não sentir sono no trabalho

O sono pode atrapalhar bastante o desempenho em algumas ocasiões. Ele surge ao decorrer do dia quando a pessoa tem horas mal dormidas, refletindo em uma enorme vontade de dormir fora de hora, como em compromissos. No trabalho, essa sonolência pode te deixar improdutivo e atrapalhar as atividades, o que pode gerar estresse e/ou uma chamada de atenção da chefia.

Para se livrar desse imenso desejo de fechar os olhos e dormir, se apegar na fé e oração é uma alternativa. Pela prece, é possível pedir para que o sono deixe o corpo e você "desperte" e trabalhe normalmente.

Abaixo, confira a oração para deixar de sentir sono no trabalho.

VEJA MAIS

Como se preparar para orar?

Escolha um local tranquilo e confortável, seja em pé, sentado ou de joelhos, para poder ficar sozinho e não ser interrompido; Respire fundo até se concentrar e tranquilizar a mente e o corpo; Comece a oração, pronunciando ou mentalizando as palavras com muita fé para que as boas energias se aproximem.

Fundo musical relaxante para orar

Oração

"Todos os demônios e forças do mal que estão causando em mim, esse mal estar, esse torpor, essa preguiça, essa moleza, esse desânimo, esse sono fora de hora…

E principalmente essa desagradável crise de bocejos, em o nome Vitorioso do Senhor Jesus, eu ordeno que todos vocês vão embora agora e não voltem nunca mais.

Saiam imediatamente de todos os meus trabalhos, atividades, tarefas, projetos, saiam da minha sessão, da minha oficina, do meu salão, do meu carro, do meu estúdio, da minha sala, do meu comércio, dos meus colegas de trabalho…

Do meu escritório, do meu consultório, da minha empresa, dos meus clientes, dos meus pacientes, do meu posto de trabalho, da minha área, da minha mesa, da minha baia, do meu computador e de todas as áreas da minha vida profissional, pessoal e espiritual.

Vão embora agora, e não voltem nunca mais. Isso! Saiam imediatamente de todas as áreas da minha vida, e levem com vocês todo erro, todo tipo de acidente, todo mal-estar, torpor, tontura, falta de foco, falta de concentração…

Queda de produtividade, confusão, inveja, olho gordo, trabalhos de feitiçaria, bruxaria, macumba, simpatias, vodu, desinteligência, agressividade, grosseria, dificuldade para raciocinar, para resolver, para concluir…

Erros de comunicação, toda falta de educação, brincadeiras de mau gosto, mal entendidos, brigas, discussões e qualquer outra obra, objetivo, presença ou influência das forças do mal que estão por trás dessa desagradável crise de sono fora de hora.

Isso! Em o nome Poderoso do Senhor Jesus, vão embora agora, e não voltem nunca mais! Amém!."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)